Spotify niega que vaya a incluir anuncios en su suscripción Premium

Spotify no incluirá anuncios en Spotify Premium. La plataforma de streaming ha desmentido el rumor que sugería la inclusión de anuncios en su servicio de pago. A través de su cuenta oficial en X afirmó: "Está circulando un rumor de que Spotify está incluyendo anuncios en la escucha de música premium. Ese rumor es falso. Escuchar música con Premium es y seguirá siendo sin anuncios".

Dicho comunicado surge en respuesta a especulaciones en redes sociales que indicaban que Spotify podría seguir los pasos de otras plataformas de streaming. Según estas, la plataforma musical introduciría publicidad en Premium y ofrecería otra suscripción aún más costosa, y con mayor calidad de audio, que mantendría la experiencia sin publicidad.

Durante los últimos meses, una gran cantidad de usuarios de Spotify han especulado con la idea de la introducción de anuncios. Ello se debe principalmente a dos factores: el error de la publicidad en Premium y el hipotético lanzamiento de una suscripción Hi-Fi. Ante este panorama, la plataforma ha desmentido en X que vaya a introducir anuncios en Premium.

https://x.com/Spotify/status/1909700761124028890