Al igual que ocurre con los teléfonos móviles, una vez que la tecnología ha probado que un diseño sirve, es muy difícil cambiar, ir contra la corriente. La tecnología deportiva sigue una orientación similar. La mayoría de las marcas llevan un perfil muy parecido en las suelas, aunque utilicen materiales distintos. Sin embargo, On, una compañía suiza con apenas 10 años de vida, ha ido por un camino alternativo. Para comprenderlo hablamos con Thilo Brunner, el director del área de diseño y con Olivier Bernhard, uno de los fundadores de la marca y ganador del campeonato mundial de biatlón ocho veces y del Ironman tres.

El primer prototipo lo creamos a partir de mangueras de jardín para las distintas secciones Olivier Bernhard

“En mis años profesionales probé casi todas las marcas y modelos disponibles en el mercado para tratar de superar la inflamación crónica de mis tendones de Aquiles –explica Bernhard–. Estaba convencido de que debe haber algún tipo de calzado que ayude a mejorar esto. Afortunadamente, conocí a un ingeniero del Instituto Federal de Tecnología de Zúrich y desarrollamos el concepto juntos. La clave fue darnos cuenta de que la amortiguación tenía que ser más sofisticada. Las suelas en uso en ese momento sólo ofrecían amortiguación para el impacto vertical del pie, pero como corredor sabía que eso no era lo correcto . Correr no es saltar en el lugar, también es avanzar, por lo tanto la amortiguación también debe tener en cuenta no sólo el impacto vertical, también el horizontal. El primer prototipo lo creamos a partir de mangueras de jardín para las distintas secciones. No duró mucho, pero sí nos permitió evaluar el concepto y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí dolor”.

Así nació la idea que es uno de los mantras de On: aterrizaje suave, despegue explosivo. Apenas un mes después de concluir con el primer prototipo, en enero de 2010, obtuvieron el premio ISPO de innovación en el deporte. Un galardón que repetirían dos veces más. Muy pronto, el público comenzó a conocer la marca, primero por sus perfiles diferentes y luego por su desempeño. Tanto que se realizó un estudio científico, publicado en Journal of Science Sports, para analizar si lo que el calzado prometía, también lo cumplía. Para ello se evaluó a unas 40 personas, que entrenaban de forma asidua (ninguna de ellas profesionalmente) y compararon su desempeño con su calzado habitual y con On, en las mismas condiciones. Los resultados mostraron que al llevar On se reducía el ritmo cardíaco y el lactato en sangre. Pero el diseño que ha conseguido esto no solo nació por secciones de una manguera. La naturaleza también tuvo cierta influencia.

“Si, absolutamente –nos confiesa Thilo Brunner–. El movimiento de la pata de los leones fue una de las inspiraciones, la forma de apoyar la planta en tierra. Los felinos tienen almohadillas individuales y eso nos guió hacia el concepto de elementos individuales de amortiguación. Al mismo tiempo desarrollamos la espuma Helion, formada por una estructura especial que fusiona elementos estables, duros y segmentos elásticos más suaves. Esto permite una mayor durabilidad sin agregar peso y más rebote sin sacrificar la amortiguación. Gracias a su capacidad de resistencia a la temperatura, la amortiguación se mantiene, sin importar si hace frío o calor”.