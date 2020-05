Desde que entró en vigor el estado de alarma el pasado 14 de marzo, muchos de los procedimientos administrativos han sido interrumpidos para evitar aglomeraciones y frenar el avance del coronavirus. En cambio, otros se mantuvieron en funcionamiento a través de internet para evitar cualquier tipo de inconveniente. Ese es el caso del paro, que puede sellarse de forma telemática desde entonces.

Para sellar el paro por internet no es necesario poseeer un certificado digital o DNI electrónico

Hay que tener en cuenta que, en algunas comunidades autónomas, no es necesario ni siquiera realizar este trámite, pues se renueva de forma automática. Como es el caso de Madrid y Cataluña. No obstante, esta medida depende de cada territorio, por lo que habrá que visitar los portales de empleo de cada uno de ellos (no existe una página común a todos) para conocer los pasos.

Para sellar el paro por internet no es necesario estar en posesión un certificado digital o DNI electrónico. Si lo tienes, podrás utilizarlo para renovar la demanda de empleo, pero si no puedes registrarte con tu usuario y contraseña.

¿A qué página web me tengo que dirigir?

¿Qué pasos tengo que seguir?

El primer paso es registrarse como demandante de empleo en la oficina del INEM. En ese momento, te entregarán un documento en el que aparece la fecha en que tendrás que sellar el paro de nuevo y te facilitarán la web, usuario y contraseña para poder hacerlo por internet . Cuando llegue la fecha de la renovación, tan sólo hay que entrar en la web de tu comunidad autónoma (normalmente, te la facilitan en el INEM en el momento del registro) y seguir lo pasos establecidos. Al terminar, el programa descargará un documento en PDF que confirma la renovación y en el que aparece la nueva fecha para volver a sellar el paro. Deberás guarda este resguardo en tu ordenador e imprimirlo por si tuvieras que presentarlo en la oficina, ya que tiene validez legal como justificante.

¿Cómo evitar que me roben los datos?

Es de vital importancia acceder a los canales de información y contacto oficiales de los portales de empleo de cada comunidad autónoma cuando se quiera sellar el paro. Para ello, se debe prestar atención a la dirección ya que, en ocasiones, las webs maliciosas utilizan una muy similar a la original.

En cuanto al correo electrónico, los servicios de empleo nunca solicitan por esta vía información económica o personal, números de cuenta ni números de tarjeta. Además, no realizan devoluciones a tarjetas de crédito o débito, ni cobran importe alguno por los servicios que prestan. En cualquier caso, con el objetivo de que este tipo de campañas maliciosas cesen lo antes posible, Entelgy Innotec Security, la división de Ciberseguridad de Entelgy, aconseja: