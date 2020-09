‘Chronos: Before the Ashes’ se deja ver en acción

Chronos: Before the Ashes es el próximo lanzamiento de THQ Nordic Studio y Gunfire Games. El juego propone la precuela de Remnant: From the Ashes, en el que el jugador asumirá el papel de un joven héroe que intenta salvar su hogar de un antiguo mal. Para hacer esto, el elegido es enviado a un laberinto misterioso con desafiantes rompecabezas, lleno de criaturas temibles y místicas. El combate es brutal, pero, la muerte no es el final. Cada vez que el héroe falla, es expulsado y debe esperar un año para regresar al laberinto; puedes intentarlo de nuevo, pero un año mayor. Cuando comienzas el viaje el personaje será más fuerte y más rápido, pero cuanto más envejece, más importante se vuelve su sabiduría sobre los poderes arcanos.

Chronos es un título de rol atmosférico que propone una refrescante combinación de elementos de juego de aventuras y mecánicas de rol con variedad de armas, habilidades y poderes disponibles para el jugador. En realidad, la experiencia no es inédita, puesto que se trata de una revisión optimizada para funcionar en todas las plataformas sin necesidad de soporte de realidad virtual, ya que, hasta el momento, la obra se encontraba entre los exclusivos de esta inmersiva tecnología. Su debut está previsto para el 1 de diciembre de 2020 en PC, Stadia, Xbox One, Nintendo Switch y PlayStation 4 . No olvides echar un vistazo al tráiler del anuncio.