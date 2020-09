¿Por qué debes eliminar con frecuencia el caché de WhatsApp?

A pesar de lo que pueda parecer, WhatsApp no se cae tanto como ocurre con otras aplicación similares. Es cierto que, cuando ocurre, Twitter rápidamente se llena de mensajes sobre ello y el boom que se genera es bastante sonado, pero esto no se produce tanto como pensamos. No obstante, se trata de un app susceptible de bloquearse con cierta frecuencia. ¿Alguna vez has notado que ya no te funciona como antes? ¿Que va más lento? La culpa está en el caché.

Éste es un tipo de memoria donde se guardan los datos más solicitados por un usuario, como por ejemplo sus contraseñas o resultados de búsquedas. Todos los dispositivos y aplicaciones lo tienen. Lo que ocurre es que saturación de este almacén puede hacer que tu terminal no funcione con normalidad e, incluso, no te permite realizar acciones habituales, como puede ser enviar un mensaje a través de WhatsApp. De ahí que una buena opción sea eliminar esta memoria.

Es importante diferenciar entre borrar los datos y borrar el caché : como acabamos de mencionar, la memoria caché es un espacio donde las aplicaciones almacenan los datos temporales y es útil cuando la app no funciona bien. Sin embargo, si borras todos los datos de la aplicación, las cuentas, archivos, bases de datos y ajustes, se eliminarán de forma permanente y será como si acabases de instalar la app.

¿Cómo eliminar el caché?