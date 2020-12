España habla: estos son los famosos con los que nunca harían una videollamada en Nochevieja

A la tonadillera le sigue otra figura de actualidad que no sabemos si volverá a casa como el turrón, Juan Carlos I . Parece que los problemas reputacionales, por llamarlos de alguna manera, del monarca emérito le hacen ser el segundo menos deseado para compartir un Zoom estas navidades (17,62%) . Ni su campechanía ni sus discursos navideños de años anteriores hacen que los españoles quieran conversar con él a través de una videollamada.

En tercer lugar, como personaje al que no querríamos ver en nuestro Zoom, aparece Fernando Simón (17,23%). No sabemos si es porque las familias prefieren olvidarse por unas horas de las noticias relacionadas con coronavirus o porque prefieren que Fernando Simón siga centrado en su tarea, pero el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad no sería tampoco una figura bien recibida en las videollamadas de los hogares españoles estas navidades.