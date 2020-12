Los mejores videojuegos de 2020 que han marcado un antes y un después

No necesito decirte que el año 2020 ha sido terrible... a menos, por supuesto, que te hayas topado con este listado en algún lugar perdido de Internet y en algún momento de un futuro lejano. Espero que las cosas vayan mejor por allí, aunque tengo mis dudas. Para ponerte en antecedentes: los millones de personas que, de forma responsable, continúan practicando el desapego social por culpa de la pandemia de coronavirus, han visto reducidos sus ámbitos de ocio. Los videojuegos se han encargado, en gran medida, de compensar esta merma y de amortiguar mediante las experiencias compartidas en línea, la triste distancia que se debe mantener con familia, amigos y tantos otros “allegados”.

Afortunadamente, y gracias al esfuerzo de miles de desarrolladores y editores en todo el mundo, no han faltado grandes títulos en 2020. Desde trasladarse virtualmente al asiento de un X-Wing hasta visitar de juerga los más peligrosos callejones japoneses, hemos tenido la posibilidad de realizar viajes a lugares mucho más allá del confinamiento impuesto por la pandemia. Siguiendo la tradición de destacar las producciones más relevantes del año, en LA RAZÓN nos decantamos por una serie de experiencias que recogemos en un listado que no guarda relación con su orden. Nuestra intención tan solo pretende señalar las producciones que nos han parecido más interesantes durante estos últimos doce meses, mientras intentamos olvidar el desastre de ‘Cyberpunk 2077’.

The Last of Us: Parte II | PS4

Ningún título ha generado tantos elogios en 2020 como ‘The Last of Us: Parte II’, y si bien gran parte de ellos se derivan de las decisiones creativas adoptadas por Naughty Dog, al final, todo se ha configurado para demostrar el nivel que pueden alcanzar los juegos en su mejor momento. También es una de las historias más impactantes que han llegado al público en 2020, independientemente del medio. La excelencia técnica y argumental de ‘The Last of Us: Parte II’ se deja patente desde el comienzo y los eventos de la historia son, en gran medida, los encargados de sostener la experiencia interactiva, incluso cuando se interpone una vertiente jugable sobresaliente. Con la continuación, Naughty Dog rechaza de plano la posición predominante, creando un juego que en ningún momento se plantea complacer al jugador, todo lo contrario, lo quiere en el centro del drama. Una de las obras que marcará la generación PS4.

Yakuza: Like a Dragon | PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

‘Yakuza’ se ha convertido rápidamente y en pocos meses en una de las franquicias favoritas de muchos jóvenes jugadores occidentales que, por suerte, pueden disfrutar de media docena de entregas anteriores de la franquicia, y, además, porque esencialmente todos los títulos son muy buenos. ‘Yakuza: Like a Dragon’ no solo mantiene la calidad, también demuestra que al equipo de desarrollo Ryu Ga Gotoku Studio no le tiembla la mano a la hora de hacer cambios radicales, decidiendo no solo sustituir protagonista y escenario principal con Ichiban Kasuga y Yokohama, sino variar el sistema de combate a un RPG con mecánicas por turnos. Con todo, el juego conserva el espíritu de la franquicia, con sus intrigas criminales, aunque el nivel de irreverencia y elementos extraños esencialmente gana un par de grados. Incluso se atreve a relacionarse de forma muy interesante con la saga de Kazuma Kiryu, recientemente completada para los seguidores de la serie desde los tiempos de PS2.

Final Fantasy VII Remake | PS4

El último capítulo publicado de la legendaria serie de rol también es el único videojuego de la historia que puede presumir de haber sobrevivido a 15 años de expectativas acumuladas. Pero al final llegó y lo más importante, cumplió con todo lo prometido. Añadió más profundidad y complejidad al primer acto del juego original, llevando tanto a la metrópolis de Midgar como a sus protagonistas Cloud, Tifa, Aerith y Barret hasta sus mejores versiones, al tiempo que deja para la posteridad algunas sorpresas que señalan un futuro muy prometedor para la entrega.

Doom Eternal | PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Switch, Stadia

‘Doom Eternal’ es un juego que puede dejarte físicamente exhausto con su ritmo de batalla intenso, rápido y violento. Las peleas son esencialmente coreográficas, en las cuales te ves obligado a emplear toda la concentración que puedas acumular para neutralizar a cualquier enemigo, cambiar de arma o usar el equipo secundario: motosierra, lanzallamas, etc. Y, de un modo realmente impresionante, el equipo de id Software ha sido capaz de implementar este formato de una manera excelente e intuitiva, haciendo sentir al jugador como una auténtica máquina de destrucción, al menos hasta que encuentres enemigos que te obliguen a cambiar de estrategia y adaptarte a un ritmo superior.

Ori and the Will of the Wisps | Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

‘Ori and the Will of the Wisps’ es la secuela del mágico ‘Ori and the Blind Forest’, una continuación de la historia que mejora y expande casi todo lo que plasmó el maravilloso primer juego. Un mapa más grande, una campaña principal más larga o mecánicas de combate más refinadas y variadas, son algunas de las novedades que Moon Studios lleva al Metroidvania de Microsoft para el fin de generación. En líneas generales, el juego impresiona con la belleza que imprime a los escenarios y su jugabilidad extremadamente fluida. Una de las pocas críticas que se derivaron del primer juego fue la ausencia de un combate más preciso, algo que se ha resuelto con más variedad en el arsenal.

Among Us | PC, Smartphone, Switch

‘Among Us’ es un sencillo juego que se ha labrado una notable base de jugadores. ¿Cómo? Pues gracias a una fórmula tan simple como atractiva: durante una partida un grupo de jugadores trabajan juntos y colaboran en el mantenimiento de una nave espacial. Para complicarlo todo, sin embargo, el anfitrión elige entre el grupo de uno a tres impostores, con la misión de sabotear la nave y matar al resto de sus compañeros. Los primeros tendrán como objetivo completar misiones e identificar al impostor, mientras que el infiltrado debe hacer todo lo posible para evitar ser descubierto matando al resto uno por uno.

NBA 2K21 | PS5, Xbox Series X/S

Con ‘NBA 2K21’ en consolas de nueva generación, el equipo de Visual Concepts ha creado el juego desde cero para aprovechar al máximo la potencia, velocidad y tecnología de PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Y como puedes imaginar, estos esfuerzos han tenido sus resultados, por ejemplo, en relación a los tiempos de carga ultrarrápidos gracias a los discos duros SSD, que ahora presentan tiempos de carga increíblemente cortos. Los avances de nueva generación en cuanto al movimiento, el impacto, tiro y el dribling proporcionan una experiencia que difumina un poco más la línea entre el juego y la realidad. ‘NBA 2K21’ también presume de establecer una nueva referencia en interacción del público, gracias a los más de 150 espectadores únicos impulsados por IA que se comportan de manera realista para crear una nueva experiencia en la Grada Baja.

Star Wars Squadrons | PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

La última incursión de Electronic Arts dentro del universo Star Wars demuestra el cuidado con el que la casa de software trata los productos de la licencia galáctica controlada por Disney. El argumento del juego tiene lugar después de los eventos de la película ‘Star Wars: El Retorno del Jedi’, y muestra los enfrentamientos durante la caída del Imperio Galáctico. No obstante, el eje de la experiencia es el combate en el espacio por pilotos de la Alianza Rebelde y soldados del Imperio Galáctico al mando de los X-Wings y TIE Fighters. Se deja notar la inspiración de los últimos trabajos de la icónica serie para alimentar desafíos en escenarios en constante cambio, gracias a una vertiente gráfica impresionante, una campaña para un jugador emocionante e intensas batallas multijugador bajo las posibilidades de los enfrentamientos 5 contra 5. Además, el título acaba de recibir una actualización para PS5 y Xbox Series X/S, soporta realidad virtual y juego cruzado en todas las plataformas.

Animal Crossing: New Horizons | Switch

‘Animal Crossing: New Horizons’ es el nuevo juego de la franquicia para Nintendo Switch. Marca el regreso de la serie con un título oficial después de un paréntesis de aproximadamente siete años desde el lanzamiento de ‘Animal Crossing: New Leaf’ en Nintendo 3DS. Para los amantes de la popular franquicia, la buena noticia es que el juego es inmejorable. Ofrece todo lo que se espera de una entrega de la saga: una maravillosa banda sonora, un limpio paisaje visual, una historia plagada de toques de humor y, sobre todo, una alternativa a la cultura de la adrenalina y los constantes desafíos que impulsan los actuales superventas.