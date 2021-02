Sanity of Morris: terror psicológico y aventura de investigación a la luz de una linterna

De las mentes creativas de Alterego Games nos llega el anuncio de ‘Sanity of Morris’, una aventura de terror psicológico que pronto llegará a PC y consolas. El estudio responsable de ‘Woven y Bloodstreet 13’, centra sus producciones en atmósferas repletas de misterio y tensión opresiva. En este nuevo proyecto, el equipo independiente nos invita a seguir la aventura de Johnathan Morris, un joven que, tras un largo período marcado por la ausencia de contacto externo, decide acudir al aislado pueblo de Greenlake para comprobar el estado de salud de su padre. Este último, sin embargo, parece haber desaparecido como por arte de magia.

En la casa de su progenitor, Morris encontrará claros rastros de actividades extrañas que le hacen cuestionarse el equilibrio mental de sus padres. A partir de aquí, Johnathan tendrá que embarcarse en una búsqueda tan peligrosa como inquietante, durante la cual su salud mental correrá el riesgo de colapsar para siempre. Para hacer frente a la investigación tan sólo empleará una linterna que revela las pistas vitales que necesita, pero también se arriesga a ser descubierto por aquello que espera en la oscuridad. El título combina elementos propios de juegos de sigilo con investigación-aventura y terror psicológico sobre una historia que desde el estudio definen como “apasionante”.

Por suerte, no tendremos que esperar demasiado para ponernos en el papel de protagonista. De hecho, ‘Sanity of Morris’ ya tiene fecha de lanzamiento, con su estreno previsto para el 23 de marzo de 2021 en PC (Steam), PlayStation 4 y Xbox One. Obviamente, gracias a las características de compatibilidad con versiones anteriores de las consolas de nueva generación, la aventura de terror también se podrá jugar en PlayStation 5, Xbox Series X/S.