Así es el controvertido ‘modo borracho’ porque que llegará a tu móvil

Usar el smartphone cuando se está borracho suele ser algo de lo que muchas personas se terminan arrepintiendo después, y para evitarlo, la compañía china Gree Electric ha patentado un sistema que permite a los usuarios de móviles restringir el acceso a ciertas apps a las personas ebrias.

La compañía china Gree (un gigante de electrodomésticos de China que ha comenzado a hacer su entrada en el mercado de los móviles) ha presentado este mes en la Oficina Nacional de Patentes de China un "método interactivo y sistema para un modo borracho para móviles inteligentes", como recoge el medio local MyDrivers.

El modo borracho funciona restringiendo las aplicaciones de uso más frecuente del móvil, a las que el usuario solamente puede acceder cuando se encuentre sobrio, mediante un proceso de verificación.

Este sistema puede configurarse, de manera que sea el usuario quien elija cuáles son las aplicaciones que se restringen (mensajería, aplicaciones bancarias, etc.) o los procesos que se aplazan durante el modo borracho. Asimismo, también podría configurarse cuál es el mecanismo de comprobación para verificar que el propietario del móvil ya no se encuentra bajo la influencia del alcohol. La patente no lo especifica.