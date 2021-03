Mortal Shell: Enhanced Edition también anuncia una edición para PS5 y Xbox Series S|X

En caso de no contar con referencias previas, no está de más destacar que ‘Mortal Shell’ es uno de los juegos de género Soulslike más aclamados de los últimos años. Su desarrolladora Cold Symmetry quiere que lo sepan más jugadores, por eso ahora también contará con una versión mejorada para PS5 y Xbox Series X|S. Se lanzará el 4 de marzo, y, como es habitual, ofrece actualización gratuita para la nueva generación en caso de haber adquirido previamente las ediciones de PlayStation 4 y Xbox One.

En las nuevas consolas podremos disfrutar de resoluciones 4k con texturas de alta calidad, además de 60 fps estables. El exitoso juego de acción tendrá en su ‘Enhanced Edition’ la edición más fluida, nítida. Una experiencia que mejorará la de los que ya se han sumergido en su tenebroso mundo y pondrá a prueba a los que todavía no han llegado. El hardware actualizado de la consola de próxima generación permite jugabilidad sin concesiones a 60 fps, resolución 4k, mejoras de textura de ultra alta definición, tiempos de carga significativamente más rápidos y soporte completo para el controlador DualSense en PS5.

La fórmula de juego propone un formato de rol de acción profundo y despiadado que pone a prueba tu resistencia en un mundo destrozado. Mientras los restos de la humanidad se marchitan, los celosos enemigos se pudren en las ruinas. No tienen piedad, y la supervivencia exige una conciencia superior, precisión e instintos. No olvides echar un vistazo al tráiler del anuncio.