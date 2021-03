Flames of Ambition lleva a TESO nuevas mazmorras, un rediseño del sistema Champion y más

El paquete de contenido descargable ‘The Elder Scrolls Online: Flames of Ambition’ ya está disponible en PC/Mac y nos indica el camino para acceder a dos nuevas mazmorras y dar comienzo a la historia anual de 2021: Gates of Oblivion. Además, también se ha publicado la actualización 29 para compatibles, que incluye multitud de cambios y mejoras gratuitas, incluida una revisión del sistema Champion para jugadores de alto nivel. La actualización también se lanzará en Xbox One y PlayStation 4 el 16 de marzo.

En el contenido descargable y el parche para el juego base, los jugadores encontrarán dos nuevas mazmorras: Black Drake Villa y The Cauldron; el comienzo de Gates of Oblivion; nuevas recompensas, como conjuntos de equipo, logros y coleccionables; la citada actualización del sistema Champion y una hoja de personaje mejorada.

Black Drake Villa y The Cauldron

En Black Drake Villa, los jugadores se unirán a la exploradora elfa Eveli Sharp-Arrow para investigar los archivos secretos de una mansión que ahora es hogar de monstruos y pirómanos.

En The Cauldron, la secta de la Llama Despertada ha esclavizado a los lugareños y ahora está excavando las ruinas dentro de una mina olvidada. Con la ayuda de la dremora Lyranth, tocará abrirse paso entre bestias daédricas y sectarios, liberar a los prisioneros y acabar con sus planes.

Rediseño del sistema Champion

Con el rediseño del sistema Champion, la desarrolladora pretende que los jugadores adapten sus personajes mejor a sus estilos de juego usando tres grupos de constelaciones. Estos cambios también incluyen una barra de Champion, que permitirá asignar hasta cuatro bendiciones pasivas por cada constelación.

Además del nuevo sistema, la actualización 29 incluye otras mejoras y correcciones, entre otras una nueva hoja de personaje con estadísticas avanzadas. Ahora podrán ver mejor cómo los cambios que experimentan sus personajes (ya sea mediante Champion Points, habilidades, equipo o atributos) afectan a su efectividad. A continuación, puedes echar un vistazo al tráiler de lanzamiento de ‘Flames of Ambition’.