“Me acaban de asesinar”: la impactante historia de Gus que arrasa en Twitter

No hay duda de que las aplicaciones de ligoteo son una vía idónea para conocer gente nueva. Sobre todo, en momentos en los que las discotecas, las bibliotecas o los bares se han vuelto lugares que cotizan al alza cada día. Sin embargo, no por ello, la técnica del flirteo se vuelve mucho más sencilla. A veces, incluso, cuesta más expresar los sentimientos frente a una pantalla que cara a cara. Eso es lo que le ha pasado a Gus, un usuario de Twitter que no sólo se ha llevado las tan temidas calabazas bajo el brazo.

“Me acaban de asesinar”, ha escrito en su perfil mientras mostraba la conversación que ha provocado esta sensación. El objetivo era confesar a la chica que le gusta sus emociones y para ello optó por una táctica casi infalible.

Primero le contó que había alguien especial al quien no se atrevía a decirle la verdad. Y, segundo, le hizo la pregunta clave: “¿qué puedo hacer?”. Sin embargo, a pesar de que la indirecta no podía ser más clara, la joven respondió que tampoco sabía muy bien que hacer ante este tipo de situaciones, por lo que le propuso ser lo más natural posible y lanzarse a la piscina. “Que fluya”, le insistió, sin saber que ella es la chica que le gusta a Gus.

Así que el chico se armó de valor y, sin rodeos, le plantó el siguiente texto: “Bueno, ahí voy. La verdad que no sé cómo decirte esto, hasta tuve que pedir ayuda a una amiga. Estoy nervioso pero creo que es necesario que lo sepas... lo cierto es que me gustas” . Al momento, la joven respondió, pero no como esperaba Gus. De hecho, todo parece indicar que siguió sin enterarse de sus intenciones. “Exacto. Ahí va. Mándalo”, le dijo, entendiendo que el mensaje publicado era el que, al rato, iba a mandar a otra chica.

Por el momento, se desconoce si la conversación fue a más. Aunque lo más probable es que ella haya acabado enterándose después de la revolución que ha causado el tuit en la red social: 254.900 me gusta y casi 20.000 retuits.