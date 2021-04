Capcom Arcade Stadium también llegará a PC, PS4 y Xbox One con un juego gratuito

‘Capcom Arcade Stadium’ llegará a PC, PlayStation 4 y Xbox One el 25 de mayo. La colección japonesa de juegos clásicos se lanzó originalmente para Switch el 18 de febrero y, para abrir boca, ofrece un juego gratuito de cara su lanzamiento en el resto de consolas. Nada menos que ’1943: The Battle of Midway’, el clásico de recreativas de 1987; el juego ‘Ghosts ‘n Goblins’ como compra independiente el 1 de junio de 2021 y tres paquetes con 10 juegos cada uno, centrado en un momento de la historia de Capcom en los salones recreativos.

Del mismo modo se ha revelado nuevo contenido de cara al estreno en PlayStation 4, Xbox One y PC, entre los que se incluye el modo “Invencibilidad” que permite aplicar inmortalidad a los protagonistas de los juegos de la colección. Además, también se ofrecerá el conjunto “Display Frames Set 1,” que aporta acceso a 32 marcos de visualización específicos del título y desbloquean nuevas opciones de personalización para las máquinas arcade digitales.

Títulos incluidos en cada paquete

Pack 1 Dawn of the Arcade (1984 a 1988): ‘Vulgus’, ‘Pirate Ship Higemaru’, ’1942′, ‘Commando’, ‘Section Z’, ‘Tatakai no Banka’, ‘Legendary Wings’, ‘Bionic Commando’, ‘Forgotten Worlds’ y ‘Ghouls ‘n Ghosts’.

Pack 2 Arcade Revolution (1989 a 1992): ‘Strider’, ‘Dynasty Wars’, ‘Final Fight, 1941: Counter Attack’, ‘Senjo no Okami II’, ‘Mega Twins’, ‘Carrier Air Wing’, ‘Street Fighter II: The World Warrior’, ‘Captain Commando’ y ‘Varth: Operation Tormenta’.

Pack 3 Arcade Evolution (1992 a 2001): ‘Warriors of Fate’, ‘Street Fighter II ‘: Hyper Fighting’, ‘Super Street Fighter II Turbo’, ‘Powered Gear: Strategic Variant Armor Equipment’, ‘Cyberbots: Fullmetal Madness’, ’19XX: The War Against Destiny’, ‘Battle Circuit’, ‘Giga Wing’, ’1944: The Loop Master’ y ‘Progea’.

A grandes rasgos, ‘Capcom Arcade Stadium’ llegará a PC, PlayStation 4 y Xbox One el 25 de mayo e incluirá un total de treinta y dos clásicos. Uno gratuito y los treinta y uno restantes mediante diferentes formatos de compra: ‘Ghost ‘Goblins’ se venderá individualmente, y el resto en tres paquetes de contenido con diez juegos.