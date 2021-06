Un fallo informático deja sin servicio a multitud de sitios web como Amazon, Twitter o Reddit

Un fallo informático en el proveedor americano de servicios de computación en la nube Fastly ha dejado sin servicio a numerosos sitios web, como Amazon, Twitter, Twitch, Reddit y numerosos medios de comunicación. El servidor ha detectado el problema en torno al mediodía y, desde ese momento, ha comenzado a investigar “el impacto potencial en el rendimiento de nuestros servicios CDN”.

El incidente afecta diversa zonas de todo el mundo ya que su cadena de servidores se distribuye por multitud de ciudades de los cinco continentes. Desde Nueva York, Chicago o Los Ángeles hasta Bogotá, Singapur o Tokio. Uno de los servidores afectados, y que ha provocado los fallos en el servicio en nuestro país, ha sido el ubicado en Madrid. No obstante el proveedor ha informado de que ya ha identificado el problema y ha aplicado una solución, e indica que “los clientes pueden experimentar una mayor carga de origen a medida que regresan los servicios globales”.

El fallo ha afectado principalmente a las redes sociales, webs gubernamentales y medios de comunicación. Donde más incidencias se han reportado a nivel mundial ha sido en la red social Reddit, seguida de Twitch, CNN, Amazon, Hulu, HBO Max, The New York Times, los servicios web de Amazon y Twitter, entre otros, según los datos recogidos por el sitio web de monitoreo de interrupciones Downdetector.com. También hay problemas de acceso en medios internacionales, como The Guardian, Financial Times, Le Monde, y nacionales como El País.

Al intentar acceder a las páginas, Los usuarios han reportado hacia mediodía de este martes la aparición de un mensaje que indicaba ‘Error 503 Service Unavailable’ cuando intentaban acceder a páginas de medios de comunicación y plataformas sociales -una información que ha sido confirmada por Europa Press-. En otras páginas ha aparecido el mensaje ‘connection failure’.

¿Qué es una CDN?

Una red de distribución de contenido (CDN, por sus siglas en inglés) es una cadena de servidores repartidos en varios puntos de la red que almacenan copias de datos para reducir los tiempos de carga de las páginas web. Sin ellos, la distancia desde el usuario hasta el servidor sería mucho mayor, lo que generaría problemas de latencia. Es decir, la CDN evita que los servidores de origen colapsen por culpa del aumento de solicitudes de información.

La mayoría de los sitios de internet utilizan una CDN porque mejora la capacidad de conexión y disminuye el tiempo de respuesta de la web y de la carga de la red.