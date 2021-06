Xbox Game Pass da la bienvenida a NFS: Hot Pursuit Remastered, Worms Rumble y más

Xbox ha anunciado una nueva tanda de juegos que se unirán al catálogo de Xbox Game Pass para consola, PC y Xbox Cloud Gaming. Entre los títulos más destacados del próximo período se encuentran ‘Need for Speed: Hot Pursuit Remastered’, ‘Worms Rumble’ y ‘Iron Harvest’ junto a otras producciones que enumeramos a continuación con sus fechas de lanzamiento y plataformas de soporte.

Worms Rumble (ID@Xbox) – Ya disponible: consola, nube y PC

Iron Harvest – Ya disponible: PC

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (EA Play) – Ya disponible: consola y PC

Prodeus – Game Preview (ID@Xbox) – Ya disponible: PC

Banjo-Kazooie: Baches y Cachivaches – 1 de julio: nube

Bug Fables: The Everlasting Sapling (ID@Xbox) – 1 de julio: consola, nube y PC

Gang Beasts (ID@Xbox) – 1 de julio: consola, nube y PC

Immortal Realms: Vampire Wars – 1 de julio: consola, nube y PC

Limbo (ID@Xbox) – 1 de julio: consola, nube y PC

En contraposición, a partir del próximo 30 de junio ‘Battle Chasers: Nightwar’, ‘Marvel vs. Capcom: Infinite’, ‘Mistover’, ‘Monster Hunter World’, ‘Out of the Park Baseball 21’, ‘Outer Wilds’, ‘Soulcalibur VI’ y ‘The Messenger’ saldrán de la biblioteca de Xbox Game Pass. Recuerda que aún se encuentra disponible la oferta de 3 meses de Xbox Game Pass Ultimate por tan solo 1 € (promoción activa hasta el 30 de junio de 2021).