Quake cumple 25 años y lo celebra con una versión actualizada para consolas y PC

Para conmemorar los 25 años desde el lanzamiento del shooter en primera persona de id Software, ‘Quake’, se ha anunciado durante la QuakeCon at Home 2021 el lanzamiento directo de una edición vitaminada del original en PC, Xbox One, Xbox Game Pass para consola, y PS4 y Nintendo Switch, además de Xbox Series X|S y PlayStation 5 mediante retrocompatibilidad. No obstante, las versiones nativas para Xbox Series X|S y PS5, que contarán con 4K a 120 FPS nativo, estarán disponibles pronto mediante una actualización gratuita.

El formato de disparos clásico de nuevo nos lleva a disfrutar de la versión auténtica, actualizada y visualmente mejorada con resolución 4K y pantalla ancha, modelados mejorados, iluminación dinámica y coloreada, anti-aliasing, profundidad de campo, la banda sonora original con el tema de Trent Reznor y más.

Nunca ha habido un momento mejor para volver a disfrutar de ‘Quake’ o descubrirlo por primera vez, ahora con multijugador y cooperativo local, online y entre plataformas, la campaña original y las expansiones en el modo cooperativo para 4 jugadores online o en pantalla dividida.

A todo lo anterior hay que sumar combates de estilo retro en partidas para hasta 4 jugadores en pantalla dividida local o 8 jugadores online. El juego cruzado entre distintas plataformas, servidores dedicados para partidas online y compatibilidad con P2P para partidas personalizadas.

El volumen actualizado también incluye los dos packs de expansión originales: “The Scourge of Armagon” y “Dissolution of Eternity”, además de las expansiones desarrolladas por el equipo de MachineGames: “Dimension of the Past” y la inédita “Dimension of the Machine”. Por último, es importante destacar que la versión mejorada ya está disponible, pero si, además, has comprado con anterioridad alguna versión del juego en Steam y Bethesda recibirás esta nueva edición gratis.