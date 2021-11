¿Te subirías a un “robotaxi”? En China ya comienzan a circular en la calle

A simple vista parece un taxi normal de Pekín, pero el vehículo blanco esconde una sorpresa: nadie lo conduce y se comunica con los clientes digitalmente para obtener direcciones y cobrar el pago. Se trata de los primeros robotaxis y la pregunta es: ¿Te subirías a uno de ellos?

Esta semana la capital china aprobó sus primeros taxis autónomos para uso comercial. En total 67 vehículos autónomos comenzaron a circular por la ciudad. Por ahora estos robotaxis solos pueden llevar dos pasajeros a la vez y están confinados al área sur de la ciudad.

Pese a no llevar conductor, un empleado se sienta en el asiento del copiloto en caso de que sea necesaria una intervención repentina, pero el vehículo se conduce solo. La iniciativa es un importante paso adelante para la implementación de esta tipo de transporte sin conductor del gigante tecnológico chino Baidu y la start-up Pony, a quienes se les dio luz verde para desplegar los vehículos.

Antes de llegar a las calles, Pony realizó más de 500.000 viajes de prueba con el objetivo de asegurarse de que se trata de una tecnología fiable. Para reservar un viaje, los usuarios deben descargarse una aplicación y ser recogidos en una de las 600 paradas designadas. El punto de destino se avisa previamente y el pago se hace con tarjeta a través de la app. El cliente debe demostrar su identidad al subirse y el vehículo no comienza su viaje hasta que no detecta que el pasajero lleva el cinturón de seguridad.

Los precios por viaje son de unos 30 céntimos por un viaje de 6 kilómetros, muy competitivos en términos chinos. Pero hay más. De acuerdo con un informa de UBS, este tipo de transporte será mucho más económico (hasta 10 veces más) que los taxis convencionales. El informe cita como variables el sueldo del conductor, el gasto en combustible (al ser eléctricos se reduce mucho este gasto), las reducciones por menor contaminación y otros factores. Lo que no menciona son dos aspectos que pueden ser determinantes. Uno a favor y otro en contra. Por un lado no se habla del precio del seguro. Aún no se sabe cuánto pueden cobrar las aseguradoras por un vehículo sin conductor: ¿será más económico por reducir el factor humano o será más caro precisamente por eso?

Por otro lado, al tener a los usuarios “cautivos” con una aplicación, se podría usar publicidad para reducir los costes, como hacen muchos juegos gratuitos.

Baidu, conocido por sus motores de búsqueda, ha estado probando la conducción autónoma en carreteras abiertas desde el año pasado y planean expandirse a 30 ciudades en los próximos tres años.