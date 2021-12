Intel lanzará sus GPU´s dedicadas Alchemist el próximo trimestre para competir con Nvidia y AMD

Los fabricantes de procesadores gráficos Nvidia y AMD no han tenido un competidor que les hiciera sombra en las dos últimas décadas, pero eso va a cambiar en 2022. Intel lanzará su primera generación de GPU´s dedicadas Intel Arc, denominada Alchemist, en el primer trimestre del próximo año para competir con la serie 3000 de Nvidia y la serie 6000 de AMD.

Raja Kaduri, arquitecto jefe y vicepresidente de la división de arquitectura, gráficos y “software” de Intel, ha confirmado al “youtuber” Benjamin Lupo en una entrevista que los procesadores gráficos Alchemist han finalizado la fase de pruebas beta y que los socios ya están recibiendo las muestras para obtener “feedback” y comentarios sobre los chips que ensamblarán en sus tarjetas gráficas.

Intel Arc entra a competir en un mercado que se encuentra roto por la escasez de procesadores y la elevadísima demanda de este tipo de “hardware” para el minado de criptomonedas. A este respecto, Kaduri ha señalado que la minería no es el objetivo principal de las tarjetas gráficas Intel Arc y que la compañía se encuentra trabajando en soluciones de “hardware” para el criptominado que no tienen nada que ver con las GPU´s para juegos. Sin embargo, no ha aclarado si se refiere a otra línea de tarjetas gráficas enfocada al minado o un tipo de “hardware” diferente.

La compañía, que tiene una importante cuota de mercado en los procesadores gráficos integrados que acompañan a sus CPU´s, no ha intentado abrirse un hueco en este sector desde la Intel740 en 1998. Hace un año realizó su primera incursión en las tarjetas gráficas dedicadas con la Intel Iris Xe MAX, sólo disponible en equipos preensamblados y portátiles, pero que no tenía el objetivo de competir con los productos de alto rendimiento de Nvidia y AMD. Pero ahora sí ha llegado el momento de medirse contra los grandes con la arquitectura Xe-HPG que emplean los procesadores gráficos Intel Arc Alchemist.

TSCM ya ha comenzado la producción de estos chips que están siendo fabricados con un proceso de 7 nanómetros. Las tarjetas gráficas Alchemist usarán tecnologías avanzadas como “ray tracing” por “hardware”, XeSS (“supersampling” basado en redes neuronales como Nvidia DLSS) y la API de gráficos DirectX 12 Ultimate.

A pesar de que Intel ha cancelado su asistencia presencial al CES 2022 que se celebra entre el cinco y el ocho de enero, es de esperar que entre los anuncios que realice la compañía haya novedades en relación a las tarjetas gráficas Intel Arc Alchemist.