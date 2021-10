La tecnología de supermuestreo DLSS alcanza otra batería de juegos nuevos

La tecnología de supermuestreo Deep Learning Super Sampling de NVIDIA, también conocida como DLSS, estará disponible en 10 nuevos títulos a lo largo del mes de octubre. Además del esperado ‘Back 4 Blood’, el super sampling obtendrá soporte en ‘Baldur’s Gate 3′, ‘Chivalry 2′, ‘Crysis Remastered Trilogy’, ‘Rise of the Tomb Raider’, ‘Shadow of the Tomb Raider’, ‘Sword and Fairy 7′ y ‘Swords of Legend Online’. Sumando estos títulos a los recientes ‘Alan Wake Remastered’ y ‘F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch’, la tecnología ya puede activarse en 120 juegos y aplicaciones.

En ‘Back 4 Blood’, el cooperativo en el que los usuarios deberán sobrevivir a hordas de zombis, DLSS proporciona una mejora del rendimiento de hasta un 46%, asegurando a todos los usuarios de tarjetas gráficas RTX imágenes detalladas y nítidas con los ajustes gráficos al máximo, a resolución 4K y 60 FPS. Otro juego compatible es ‘Baldur’s Gate 3′, que recibe una nueva actualización en Steam cargada de novedades. Aplicando la tecnología, el rendimiento del juego mejora hasta un 88% a 4K, permitiendo a los usuarios de tarjetas gráficas RTX 3060 Ti o superiores ejecutar el juego a 4K y 60 cuadros por segundo con la configuración gráfica más exigente.

En paralelo ‘Crysis Remastered Trilogy’ se lanzará el 15 de octubre con DLSS y trazado de rayos. Crytek y Saber Interactive actualizarán la trilogía incluyendo tecnología de supermuestreo y reflejos generados en tiempo real con ray tracing, además de texturas, modelos, iluminaciones y entornos mejorados. Además de estos juegos ya nombrados, otros lanzamientos antiguos también se actualizarán para soportar la última versión del supermuestreo:

‘Shadow of the Tomb Raider’ superará los 60 FPS a 4K y con los gráficos al máximo en tarjetas RTX 3060 Ti y superiores.

‘Rise of the Tomb Raider’ mejorará su rendimiento hasta un 75%, permitiendo a todos los usuarios de GeForce RTX jugar por encima de los 60 FPS, a 4K y con la configuración gráfica más exigente.

‘Chivalry 2′ mejorará su rendimiento hasta un 45% con la actualización que llegará el 26 de octubre.

‘Swords of Legends Online’, el MMORPG de fantasía y acción lanzado en julio, mejora su rendimiento hasta un 60%.

Por último, ‘Sword and Fairy 7′, con lanzamiento programado para el 21 de octubre, llegará con DLSS y Ray Tracing. El nuevo título de la franquicia dispondrá de reflejos, sombras, cáustica y oclusión ambiental por trazado de rayos. Además, empleará Spatiotemporal Importance Resampling for Many-Light Ray Tracing (ReSTIR) para generar la iluminación global. DLSS asegurará un mejor rendimiento de hasta el 60%.

Sword and Fairy 7 - Stunning Ray Tracing with RTX ON