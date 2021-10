AMD lanza su primera tarjeta gráfica para minar criptomonedas

Al igual que Nvidia, AMD ha terminado por hacerlo. Según informa el medio especializado Videocardz, la primera tarjeta gráfica de AMD enfocada al criptominado está disponible en China de manos del ensamblador XFX. El modelo AMD BC-160 carece de cualquier salida de video porque su propósito es el minado de criptomonedas, algo en lo que ofrece un rendimiento (hash rate) de 69,5 Mh/s con la criptomoneda Ethereum y que la sitúa al nivel de tarjetas de Nvidia tan demandadas como la GeForce 3070 o GeForce 3060Ti.

El procesador gráfico empleado en la AMD BC-160 es Navi 12. No pertenece a la reciente serie 6000 sino que se trata de una GPU de la serie 5000 lanzada en 2019 y es una versión algo recortada del que montaba la Radeon Pro 5600M, gráfica exclusiva de los MacBook Pro de 16″ de 2020. Está fabricada en un proceso de 7nm y cuenta con 2304 stream processors, 36 unidades de computo y 8 GB de memoria HBM2.

AMD no se ha pronunciado al respecto y es muy poco probable que ese modelo llegue a verse fuera de China, donde no es raro que haya modelos específicos para ese mercado que no llegan al internacional. Nvidia ya lanzó a principios de año la gama de gráficas CMP, también sin salidas de video y enfocada al criptominado,

Por qué el cliente tradicional ha cogido manía a las criptomonedas

La minería de criptomonedas es el elefante en la habitación para los principales fabricantes de tarjetas gráficas dedicadas, Nvidia y AMD. Las criptomonedas entraron en una deriva alcista en 2020 que todavía continua y que, entre sus daños colaterales, está haber roto el mercado de los PC´s, tanto de sobremesa como, en menor medida, portátiles. La razón está en la extraordinaria demanda de tarjetas gráficas para su uso minando criptomonedas que ha disparado los precios y provocado su escasez.

Muy resumidamente, las GPU´s son el mejor hardware no especializado para realizar los cálculos que requiere la tecnología blockchain que respalda las criptomonedas. Con el software adecuado, cualquiera puede poner su equipo a realizar esos cálculos (minar) y obtiene una compensación en la moneda que ésta minando. Esa compensación puede situarse, con una GPU de gama alta, en torno a los 12 euros diarios. Puede no parecer tanto, pero si sumas días y más tarjetas gráficas para minar, la cosa cambia.

Los dos principales fabricantes de tarjetas gráficas se han solidarizado en innumerables ocasiones con su cliente de toda la vida ante la deriva que ha tomado el mercado con el auge de las criptomonedas y que ha convertido las tarjetas gráficas en un hardware de lujo.

Una solidaridad que se compadece mal con el hecho de que este nuevo cliente le quita literalmente el producto de las manos, está dispuesto a pagar el doble o el triple de su PVP y ha disparado los beneficios de ambas compañías en 2020 y 2021. Tras alcanzar los precios su mayor nivel la pasada primavera, el sobrecoste medio estaría actualmente en un 72% para las gráficas de Nvidia y un 84% para las de AMD, según cálculos del medio especializado 3DCenter.

Aunque, oficialmente, AMD y Nvidia se muestran del lado del consumidor clásico que no pretende conseguir una fortuna en criptomonedas sino jugar a videojuegos o cualquier otro uso habitual de las tarjetas gráficas, no es difícil imaginar como debe verse el tema desde los despachos de ambas compañías.

El consumidor clásico, por su parte, espera que BitCoin y otras criptomonedas se devaluen como en 2018 y vuelva a ser factible comprar una tarjeta gráfica a un precio que se parezca un poco al recomendado por el fabricante.