Cómo leer los mensajes eliminados de WhatsApp y otras “apps” en Android

Cuando se envía un mensaje por WhatsApp y se elimina antes de que el receptor lo haya abierto, lo normal es quedarse tranquilo. Pero ésta es una falsa sensación de seguridad. Existen “apps” capaces de recuperarlos y entre ellas destaca WAMR, una que es capaz de hacerlo no solo con los mensajes de WhatsApp sino también con los de otras plataformas como Telegram o Facebook Messenger. ¿Cómo lo hace?

WAMR se aprovecha de un flanco del sistema operativo que queda abierto a pesar de toda la fiabilidad que ofrecen en privacidad WhatsApp o Telegram: el sistema de notificaciones de Android.

La “app” no puede acceder directamente a esos mensajes en ningún momento dado que están encriptados, pero si puede registrar la información que se muestra en las notificaciones que recibe el usuario. WAMR accede a esa información y crea una copia de todo lo que se va mostrando en las notificaciones. Esto incluye no solamente el texto de los mensajes sino también archivos adjuntados como imágenes, vídeos, notas de voz, audio, gifs animados, “stickers” o documentos.

Si recibimos un mensaje de WhatsApp y a continuación el emisor lo elimina de la conversación, WAMR notifica el suceso y da acceso al mensaje que previamente ha registrado sin que la otra parte tenga conocimiento. WAMR es un “app” disponible en Google PlayStore desde hace poco más de dos años y en este tiempo ha acumulado ya más de 50 millones de descargas.

En cualquier caso, aprovecharse del sistema de notificaciones de Android tiene sus limitaciones y la “app” no puede recuperar mensajes en todos los casos. Si has desactivado las notificaciones de un chat o una “app”, WAMR no podrá acceder a avisos que no se han producido. Si el mensaje eliminado ha llegado mientras el chat correspondiente estaba abierto, no hay notificación que registrar. Además, para recuperar archivos necesita que hayan sido completamente descargados en el terminal por lo que si se elimina un mensaje antes de que el adjunto se descargue por completo, tampoco podrá recuperarse. O si la configuración de datos reserva las descargas de adjuntos a cuando se está utilizando una conexión Wifi, tampoco conseguirá hacer copia de archivos que no se han descargado por acompañar a mensajes recibidos y eliminados cuando el terminal estaba usando la conexión 4G. También hay que tener en cuenta que si la configuración de energía del terminal detiene “apps” en segundo plano para evitar el excesivo consumo de la batería, tampoco podrá hacer nada.

WAMR puede ser muy útil en determinados contextos, pero también es una “app” poco respetuosa con la privacidad. Según el International Institute of Cyber Security (IICS) no es una “app” maliciosa, pero la considera una aplicación de riesgo por el gran número de permisos que exige para su funcionamiento.