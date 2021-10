WhatsApp más seguro: así puedes activar el cifrado de extremo a extremo para las copias de seguridad

Tras unas semanas complicadas para las plataformas de Facebook, hoy WhatsApp se presenta con una buena noticia para sus más de 2.000 millones de usuarios: el cifrado de extremo a extremo ya está disponible para las copias de seguridad que el usuario realiza y almacena en Google Drive o iCloud.

El cifrado de extremo a extremo no es nuevo en WhatsApp, dado que hace cinco años la compañía lo incorporó por defecto para sus chats, pero la característica no estaba implementada en las copias de seguridad que se almacenaban sin estar protegidas por este cifrado.

La opción no está aún disponible para todo el mundo dado que su implantación es progresiva, por lo que es posible que no la encuentres si miras ahora en tu WhatsApp. Y cuando sí lo esté verás que no es una opción activada por defecto, por lo que le toca al usuario hacerlo. Te explicamos los pasos que debes seguir.

Cómo activar la copia de seguridad cifrada de extremo a extremo

Es un proceso muy sencillo de solo cuatro pasos:

1. Abre WhatsApp y a continuación pulsa en Ajustes o Configuración.

2. Pulsa en Chats > Copia de Seguridad > Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo.

3. Toca en Continuar y sigue los pasos una contraseña (tuya) o clave de cifrado de 64 dígitos (generada aleatoriamente por la app).

4. Pulsa en Listo y deja que prepare la copia de seguridad cifrada de extremo a extremo.

Es muy importante no perder u olvidar la clave o contraseña, dado que sin ella no podrás hacer uso de la copia de seguridad ni restaurarla cuando, por ejemplo, formateas tu móvil y lo devuelves a los valores de fábrica o cambias de dispositivo. Si la pierdes, no recuperar los chats que hay en ella. WhatsApp tampoco podrá ayudarte dado que la compañía no tiene acceso en ningún momento a tu contraseña o clave de cifrado.

Diagrama con el proceso del cifrado de extremo a extremo con una contraseña decidida por el usuario. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de WhatsApp

El proceso para desactivarla es muy similar:

Abre Ajustes o Configuración en WhatsApp.

1. Toca Chats > Copia de seguridad > Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo.

2. Pulsa en Desactivar.

3. Introduce tu contraseña o clave.

4. Pulsa en Desactivar de nuevo para confirmar la operación.

A las copias de seguridad cifradas WhatsApp las denomina E2EE. Esta capa de seguridad adicional significa que cuando un mensaje cifrado viaja por la red permanece ilegible, sin que un tercero pueda acceder al contenido aunque sea interceptado. El mensaje sólo puede ser descifrado por el dispositivo receptor y en el caso de que alguién acceda al Google Drive o iCloud de un usuario con una copia de seguridad almacenada, tampoco podrá hacer nada con ella sin conocer la clave con la que se ha encriptado.