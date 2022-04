¿Deben los japoneses imitar los videojuegos occidentales? El jefe de Square Enix lo tiene claro

Si bien Square Enix es una empresa con alcance mundial y marcas tan reconocibles como “Final Fantasy”, la dirección de la compañía japonesa no encuentra el sentido a que sus estudios orientales dirijan las producciones con la finalidad de complacer a todo el mundo. Según el presidente de la compañía, Yosuke Matsuda, los creadores japoneses se equivocan al tratar de emular la forma en que trabajan las empresas occidentales.

En una reciente entrevista con la división japonesa de Yahoo, el ejecutivo concluyó de manera directa y transparente que no promulga con la idea de juegos desarrollados en Japón que intentan imitar a los desarrolladores occidentales, o que están hechos y planteados para llamar la atención de audiencias extranjeras.

“Incluso si los japoneses imitan los juegos occidentales, no podrán hacer buenos juegos. Los diseños de monstruos, los efectos visuales y de audio de alguna manera serán japoneses. Y los jugadores de todo el mundo saben que eso es lo que produce que los juegos japoneses sean buenos”. El jefe de Square Enix reconoce que el mercado mundial es muy importante, pero defiende que el sentido de identidad y la posibilidad de ser reconocido es lo que aporta valor a los juegos de cada región.

“Los mercados extranjeros son importantes, pero no es suficiente como para hacer un juego para ellos. Si no eres reconocido globalmente, no puedes hacer negocio”. La afirmación de Matsuda es especialmente interesante si tenemos en cuenta que el próximo gran título de Square Enix es “Forspoken”, un videojuego desarrollado por Luminous Productions que llegará en octubre de 2022 a PC y PS5. Mientras que las mecánicas y el resto del juego están siendo desarrollados por japoneses, la historia está escrita por “gaijins” como Gary Whitta y Amy Hennig.

Forspoken. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Square Enix promueve una clara división entre estudios

Las palabras de Matsuda parecen reflejar la propia experiencia de Square Enix, que superó un período en el que intentó redefinir su identidad en la era de PlayStation 3 y Xbox 360. Hoy, la compañía fomenta una clara diferenciación entre sus estudios japoneses y occidentales, cada uno haciéndose responsable de desarrollar diferentes tipos de experiencia. Actualmente, la empresa es propietaria de Crystal Dynamics, Eidos Montréal y Deck Nine. También fue propietaria de IO Interactive y la franquicia Hitman, pero permitió que el estudio se independizase y retuviera los derechos de propiedad intelectual de la serie en 2017.

“Si bien es importante apostar por un mercado global, no basta con desarrollar en el exterior para tener éxito entre ellos.” El ejecutivo también anticipó que la empresa está planeando formas de incorporar tecnologías NFT y “blockchain” a sus juegos como una forma de cambiar la forma en que los usuarios producen contenido.

Forspoken – Tráiler historia