"Scarface 2": se filtran interesantes imágenes del videojuego antes de ser cancelado

Lanzado en 2006 por el equipo canadiense de Radical Entertainment, “Scarface: The World is Yours” estuvo a punto de recibir una secuela oficial desarrollada por el mismo estudio. Por desgracia, el proyecto se canceló incluso antes de anunciarse. No obstante, la empresa ya había avanzado lo suficiente como para crear varias imágenes conceptuales que ayudaban a entender la dirección y ambiciones del proyecto.

La idea en conjunto

Aunque muchas de estas imágenes han permanecido desperdigadas durante años en perfiles de ex profesionales del estudio en sitios como Art Station, ahora un canal especializado los ha reunido para revisarlas de un modo más accesible. En conjunto, revelan que la producción apostaría por una serie de escenarios muy lujosos basados en la ciudad de Las Vegas, como el interior de casinos y hoteles de lujo.

El desierto de Nevada en "Scarface 2". FOTO: La Razón (Custom Credit)

Al mismo tiempo, según parece, la secuela de “Scarface” también guardaba espacio para explorar el lado menos glamoroso del crimen organizado, ya que las imágenes indican el desierto como un escenario recurrente en la producción. Como en la primera entrega se habría optado por una trama completamente original que ignoraba el final de la película y daba a Tony Montana un nuevo arco narrativo centrado en la venganza contra Alejandro Sosa.

Los famosos casinos de Las Vegas en "Scarface 2". FOTO: La Razón (Custom Credit)

Un clásico de culto

Lanzado en 2006, “Scarface: The World is Yours” se publicó en versiones para PlayStation 2, Xbox, Wii y PC, (aunque se llegó a anunciar para Xbox 360, la plataforma de Microsoft nunca recibió el juego). Considerado como “clásico de culto”, uno de los aspectos curiosos del juego es que, aunque Al Pacino permitió que el personaje principal tuviera su rostro, no quiso participar como actor de doblaje en el proyecto. Más curioso todavía es que el propio Pacino participará en el proceso de selección de voces y que fuera el encargado de decidir quién interpretaría a Tony Montana en la adaptación.

El juego que nunca fue. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Entre los motivos que habrían llevado a la cancelación de “Scarface 2″, la adquisición de Radical Entertainment por parte de Activision parece tener una importancia relevante, ya que tras la absorción la editora puso al equipo a realizar dos juegos de la franquicia “Crash Bandicoot”. Los últimos trabajos originales del estudio fueron “Prototype” (2009) y su secuela (2012), desde entonces actúa de apoyo para series como “Destiny” y “Call of Duty”.

Scarface 2 - Cancelled Game