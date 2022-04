82 años en 12 curiosidades: lo que tal vez no sabes sobre Al Pacino

Hablar de Al Pacino es hablar de cine en su más profundo sentido. El actor de nombre real Alfredo James Pacino es historia de la industria cinematográfica, leyenda de la gran pantalla, figura inolvidable gracias a cintas como “Scarface” (1983), “Esencia de mujer” (1992) o cualquiera de la saga de “El Padrino”. Al Pacino cumple hoy 82 años, y continúa al pie del cañón, participando en algunos proyectos y no dejando nunca atrás su verdadera pasión: el cine. Y, si bien no hay mejor manera de conocer al actor que a través de sus películas, recopilamos a continuación una serie de curiosidades que, quizá, no conocía sobre su vida y labor profesional:

Lily Rabe, Byron Jennings y Al Pacino durante la representación de "El Mercader de Venecia".

Nació en Nueva York, pero su apellido Pacino no tiene resonancia italiana por casualidad: el intérprete es hijo único de Salvatore y Rose Pacino, ambos de origen italiano. Asimismo, sus abuelos maternos eran originarios de Corleone, en Sicilia, así como los paternos, también de Sicilia, concretamente de San Fratello. Tenía 28 años cuando debutó como actor en la televisión. Y lo hizo en el quinto episodio de la temporada 2 de la serie “N.Y.P.D.” (1968). Hasta entonces, ya había trabajado en la escena teatral neoyorquina, ante todo en roles para niños, dando más tarde el salto a Broadway. Antes de pasarse al mundo del espectáculo, Al Pacino tanteó otros caminos laborales. Para ganarse la vida, fue mensajero, vendedor de zapatos, limpiabotas, oficinista y vendedor de periódicos, entre otros oficios. Si le dieran a elegir entre los más grandes errores de su vida, Al Pacino sin duda lamentaría ante todo el momento en que rechazó el papel de Han Solo. “Rechazar ‘Star Wars’ fue uno de mis primeros grandes errores”, admitió el actor en una entrevista, pues le ofrecieron el papel antes que a Harrison Ford. Este lujo de rechazar un gran papel no solo se lo permitió con la saga de “Star Wars”, pues Al Pacino también dijo que “no” en los años 70 a dar vida a Roy Neary en “Encuentros cercanos del tercer tipo”, dirigida por Steven Spielberg, así como a Ted Kramer en “Kramer vs. Kramer”, de Robert Benton. Además, rechazó formar parte de “Apocalypse now”, “Pretty Woman” o “Crimson Tide”. ¿Habría sido posible “El Padrino” sin Al Pacino? Ahora parece impensable, pero lo que sí podría haber ocurrido es que el intérprete no apareciera en la tercera entrega de la saga. Entonces el intérprete ya era una estrella a nivel mundial, y pidió siete millones de dólares por volver a dar vida a Michael Corleone. Francis Ford Coppola se negó, y le amenazó con matar al personaje, por lo que él decidió bajar la cantidad de la petición. Para el intérprete la introspección en un personaje lo era todo, hasta el punto de que durante el rodaje de “Scarface”, cinta en la que dio vida al cubano Tony Montana, solo permitía que le hablaran en español. “Hablaba solo en español incluso cuando no estábamos grabando. Estaba dentro del personaje todo el tiempo. Quería que mi interpretación fuera lo más realista posible y le pedí al director de fotografía, John A. Alonzo, que solo me hablara en español”, explicó en una entrevista. Tan solo tiene un Premio Oscar, y lo ganó 20 años después de su primera nominación. La primera vez que fue candidato a la estatuilla fue con “El Padrino” (1972), pero Al Pacino se la llevó a casa gracias a su inimitable trabajo en “Esencia de mujer” (1992). Ni “El Padrino” ni “Scarface”: el verdadero taquillazo de la carrera de Al Pacino fue con “Érase una vez... en Hollywood” (2019). La cinta de Quentin Tarantino, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, recaudó la friolera de 374,3 millones de dólares. Se podría decir que entre sus pasiones figura en primera línea William Shakespeare. Al Pacino es un enamorado de su obra, y ha protagonizado algunas adaptaciones como “El mercader de Venecia” (2004), así como participó una producción basada en “El rey Lear”, con Michael Radford como director. A mediados de los 80, Al Pacino era gran fumador. Hasta el punto de fumar cuatro cajetillas de cigarros al día. En 1994, decidió bajar el nivel con el fin de preservar su salud y, ante todo, su voz, y ahora solo fuma esporádicamente. Nunca se ha casado. Quizá su romance más sonado fue con Diane Keaton: “Quería que me quisiera tanto como yo a él”, admitió la actriz en sus memorias. De hecho, mientras rodaba “El Padrino: Parte III”, la intérprete le dio una advertencia a Al Pacino: “Cásate conmigo o al menos ten en cuenta la posibilidad”.