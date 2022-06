A la hora de hacer deporte, los cascos no solo se han convertido en un elemento fundamental para muchos, también pueden tener una incidencia en nuestro rendimiento. Pero eso si y solo si en caso que resulten adecuados: que no se acabe la batería, que no tengamos que estar colocándolos cada 5 segundos, que aporten una calidad de sonido muy buena, que no resulten pensados. Hay quienes buscan un aislamiento total y la cancelación de ruido resulta determinante, mientras otros prefieren dejar que parte del ruido ambiente se filtre para estar alerta al entorno.

En lo que sí la mayoría coincide es que deben ser inalámbricos para no tener que cargar con el móvil y tener cuidado de no enredarse con el cable. Aquí es donde lógicamente juega un papel fundamental la batería. Hay que saber no solo cuánto durará, también cuan rápido se carga y si el estuche en el que vienen (algunos) también ejerce de cargador. Por último, si hacemos ejercicio al aire libre, es deseable que cuenten con algún tipo de impermeabilización en caso de lluvia. IPX4 es el mínimo, ya que eso significa que resistirán las salpicaduras de agua, la lluvia y el sudor.

Con todo esto en mente hemos dividido los cascos en dos grupos claramente diferenciados: los completamente inalámbricos y los que están unidos por un cable entre sí y se colocan detrás del cuello. Los primeros tienen la ventaja de la ligereza, se cargan con un estuche (lo que evita llevar cargadores y cables) y tienen un tamaño mínimo. Pero… no siempre se mantienen en su lugar y no satisfacen a todo el mundo. Los que cuentan con un cable, por otro lado, precisan un cargador ya que no se guardan en un estuche, son algo más pesados pero rara vez se mueven de su sitio, aún con los movimientos más extremos y, si se salen del pabellón auditivo, no se caen, con el consiguiente peligro de pérdida o rotura.

Hechas las presentaciones, vamos con los cinco mejores cascos para hacer deporte.

Bose SoundSport Inalámbrico

Difíciles de perder y de excelente calidad. Así son los Bose FOTO: Bose

Estamos ante un estándar en la industria: Bose. Esta empresa, de origen estadounidense ha desarrollado uno de los mejores cascos deportivos en lo que a calidad de sonido se refiere. Es cierto que no son verdaderos inalámbricos, ya que cuentan con el mencionado cable entre los dos auriculares, pero sí tienen un diseño deportivo, tienen controles fáciles de manejar y accesibles, son resistentes al sudor y a prueba de salpicaduras IPX4. La duración de la batería es una de las más bajas en la comparativa: no alcanzan las 7 horas, suficiente para una extensa sesión pero no para todo el día. Y su peso es de 23 gramos. Perfectos para quienes la calidad del sonido es una condición que no se discute.

UA True Wireless FLASH X de JBL

Resistencia extrema y cargador premium FOTO: JBL Under Armour

Estos cascos son el producto de la unión entre JBL y la marca de ropa deportiva Under Armour. Cuentan con una clasificación IPX7: se pueden sumergir completamente en agua durante un tiempo limitado. Su diseño ayudar a mantenerlos en su lugar durante los entrenamientos intensos. Su batería alcanza las 9 horas y cuentan con uno de los estuches de carga más premium del mercado: una cubierta de aluminio envuelve una pieza de plástico deslizante que sostiene los auriculares. Todo el conjunto pesa casi 120 gramos, aunque cada cascos, individualmente, no llega a los 10 gramos, por lo que son muy ligeros, en parte gracias a que son verdaderamente inalámbricos. No tienen la excelencia de sonido de los anteriores, pero están diseñados con el deporte en mente y se nota en su sujeción, resistencia al agua y peso.

Sony WI-SP600N

La mejor cancelación de ruido del mercado. FOTO: Sony

En este caso, la casa japonesa se erige en un estándar en lo que a cancelación de ruido se refiere, por lo que estos cascos son perfectos para quienes quieran aislarse por completo del entorno. El cable que une los cascos no molesta en el cuello y los controles son accesibles y sencillos.También cuentan con conexión al asistente de voz de Google y a Alexa. Vienen en cuatro colores (amarillo, rosa, blanco y negro), una clasificación IPX4y en su diseño se los ha puesto a prueba en entrenamientos reales: cuentan con una muy buena sujeción. La batería no es de las mejores (6 horas) y todo el conjunto pesa apenas 100 gramos. En suma: muy buenos, específicamente diseñados, cancelación de ruidos de las mejores y colores diferentes.

Jabra Elite 7 activo

El mejor equilibrio entre cancelación de ruido, precio, y ajuste. FOTO: Jabra

Quienes quieran un equilibrio entre el peso, busquen unos cascos verdaderamente inalámbricos, en colores modernos, con buena cancelación de ruido y específicos para deporte, tienen en los Jabra Elite 7 Active una de las mejores opciones. Si a eso le sumamos la que probablemente es la mejor aplicación para móviles (desde la que controlar la calidad de sonido y ecualizar a placer nuestras listas), no es extraño que estos cascos ocupen uno de los puestos más altos de la lista. Su batería dura 8 horas y con el estuche de carga la podemos llevar a 30. Su peso es de los más bajos: apenas 5,5 gramos cada casco. Son perfectos para quienes busquen ligereza, aislamiento y diseño moderno.

ATH-SPORT90BT, de Audio Technica

Memoria interna y calidad extrema FOTO: Audio Technica

Esta casa japonesa se ha distinguido durante décadas por la calidad de sonido de sus dispositivos. Y los ATH-SPORT90BT no son una excepción. Cuentan con una clasificación IPX5, un peso de 22 gramos e incluyen cuatro aletas para ajustarse a diferentes tipos de pabellones auditivos. Sus ventajas sobre la competencia incluyen una batería de 8 horas, un sistema de ajuste del cable para que este no “baile” en los entrenamientos y, algo novedoso y digno de imitar: incorporan una memoria de 4GB para guardar canciones (hasta 1.000) y así no depender del móvil o de un MP3. Perfecto para quienes extienden sus sesiones durante horas y buscan confort, calidad de sonido y buen ajuste.