Mark Zuckerberg a sus empleados: “Probablemente, hay un montón de gente que no debería estar aquí”

El ansiado metaverso que Mark Zuckerberg persigue puede estar lleno de amigables rostros caricaturizados de los colegas de trabajo y mensajes llenos de optimismo y buenas intenciones, pero la realidad en Meta es mucho más prosaica. En una sesión de preguntas y respuestas que Mark Zuckerberg llevó a cabo este jueves con sus empleados y a cuyo contenido ha accedido Reuters, el CEO de Meta anunció tiempos complicados para la empresa y que aumentará la presión sobre los empleados para que abandonen los que no puedan conseguir los agresivos objetivos de la empresa.

“Siendo realistas, probablemente haya un grupo de personas en la empresa que no deberían estar aquí” dijo Zuckerberg durante la sesión con los empleados de Meta. “Parte de mi esperanza de aumentar las expectativas y tener objetivos más agresivos y, simplemente, aumentar un poco la temperatura es que creo que algunos de ustedes podrían decidir que este lugar no es para ustedes y esa autoselección me parece bien”, añadió.

No fue el único aviso ominoso por parte de Zuckerberg a sus empleados. El propietario de Facebook, Instagram y WhatsApp alertó de la inminente recesión económica: “si tuviera que apostar, diría que esta puede ser una de las peores recesiones que hemos visto en la historia reciente”, señaló.

Meta se encuentra en un momento complicado tras la sucesión de escándalos que la compañía afrontó el pasado otoño tras las revelaciones de la ex empleada de Facebook Frances Haugen sobre el funcionamiento de la compañía, la reducción de ingresos publicitarios por las restricciones en el rastreamiento de usuarios que permite Apple y el estancamiento en el crecimiento de Facebook, por primera vez en la historia de la red social, que tuvo lugar en el último trimestre de 2021 y llevó a la compañía a perder cerca de la mitad de su capitalización bursátil.

Zuckerberg también anunció cambios en los planes de contratación de nuevos ingenieros para la compañía, que se reducen en un 30%, de los 10.000 planificados inicialmente para este año a un número aún indeterminado entre 6.000 y 7.000, e indicó que posiciones actualmente vacantes en la empresa permanecerán así.

Brian Cox, jefe de producto en Meta, explicó en un comunicado enviado a los trabajadores antes de la sesión Q&A con Zuckerberg que la empresa debe “priorizar de forma más despiada” y “operar equipos más ágiles, más agresivos y mejores ejecutores”. “Tengo que subrayar que estamos en tiempos serios aquí y los vientos en contra son feroces. Necesitamos ejecutar sin problemas en un entorno de crecimiento más lento, donde los equipos no deben esperar una gran afluencia de nuevos ingenieros y presupuestos”, afirmó.