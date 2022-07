Atención: No utilices tu Nintendo Switch en días que superan los 35°C

Tanto en Europa como en gran parte del hemisferio norte el calor se recrudece y con las primeras olas del verano, algunos países experimentan días extremadamente calurosos. En otros lugares como Tokio, por ejemplo, la semana pasada se registró una temperatura máxima de 35 grados y eso preocupa a Nintendo. Tanto, que la cuenta de Twitter de soporte japonés de Switch advierte del uso de la consola híbrida en días calurosos y recomienda no usarla en jornadas con temperaturas superiores a 35° C.

No se debe jugar con Mario a temperatura ambiente superior a 35 grados. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Aunque la empresa lanza la advertencia en base a la reciente ola de calor sufrida en Japón, no deberían olvidar que, en muchos lugares del planeta, temperaturas como los 35°C son comunes y se extienden durante periodos de tiempo prolongados. Asociada a la recomendación de no usar la consola superado este rango de temperatura, también se explica que debemos tener cuidado de no obstruir las entradas y salidas de aire para no provocar algún sobrecalentamiento.

“Si usas Nintendo Switch en un lugar caluroso, la temperatura de la unidad principal debe ser alta. Úselo en lugares (con temperaturas entre) 5 y 35 °C. Además, si los puertos de entrada y salida (de aire) se bloquean, la temperatura de la unidad principal aumentará. Deja que el aire alrededor de los puertos de entrada y escape (circulares) sea mejor. Si la temperatura de la unidad principal sube demasiado, la consola se suspenderá automáticamente para protegerse. Al jugar en modo TV, instala el Nintendo Switch Dock en un lugar que no retenga el calor. Si hay suciedad o polvo en los puertos de entrada y salida de aire, quítalo con una aspiradora. Por tu seguridad, no desmontes la unidad principal”, explica el mensaje.

En cualquier caso, ningún dispositivo portátil es ejemplo de refrigeración debido a las limitaciones de espacio, por lo que se debería tener especial cuidado con ellos.