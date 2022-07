Conoce todas las consolas de Nintendo: repasamos la historia completa del mítico fabricante de entretenimiento

Cuando se trata de empresas de entretenimiento que históricamente han impulsado, innovado, equivocado, triunfado e influido en la todavía, joven e inexperta, industria de los videojuegos, Nintendo destaca muy por encima del resto gracias a un pasado increíblemente rico. Sus orígenes se remontan a la producción de naipes japoneses (algo que da para un par de documentales) y la conocida NES no fue su primera videoconsola de consumo doméstico. Esa mención es para la serie “Game & Watch”.

Aunque la tecnología y los hábitos de consumo han variado mucho desde la creación de la empresa en septiembre de 1889, en la Prefectura de Kioto, Japón. Desde entonces, la antigua fábrica de naipes “Hanafuda” ha cambiado de registro y en los muchos años transcurridos desde entonces se ha ganado una merecida fama como productor de entretenimiento global. En el intento se han producido y comercializado, creado y enterrado tanto videoconsolas como personajes y universos de ensueño. Quizá por esto sea imposible no tenerles un hueco reservado en el corazón. Sin entretenernos mucho, echamos un vistazo a sus ilustres, y en algunos casos malogradas, videoconsolas.

Nintendo Game & Watch: 1980-1991

Game & Watch de 1980. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Se comercializaron cantidad de dispositivos Game & Watch a lo largo de la década de 1980. Y, al igual que el resto de cacharros portátiles de la época, llegaron a convertirse en un accesorio notablemente popular. Son pequeñas consolas con un solo videojuego y funciones de reloj, alarma, y en algunos modelos, ambos. Cuenta la leyenda que la idea surgió de un empleado de Nintendo, el histórico Gunpei Yokoi, que después de observar cómo un hombre de negocios viajaba junto a él y se pasó el trayecto jugando con su calculadora, pensó que sería buena idea ofrecer a la compañía la posibilidad de fabricar una máquina de juegos portátil para quemar el tiempo en esos trayectos.

Cada Game & Watch tenía solo un juego disponible y la línea se componía de 59 consolas portátiles en total. Algunos se basaron en máquinas recreativas y también fueron responsables de dar a conocer a un público más amplio licencias y personajes de grandes juegos, como “Donkey Kong”, “The Legend of Zelda” “Mickey Mouse” y “Balloon Fight”, La serie vendió un total combinado de 43,4 millones de unidades en todo el mundo y fue el primer producto de Nintendo en triunfar dentro del segmento de los videojuegos.

Nintendo Entertainment System (NES): 1983-1995

NES de 1983. FOTO: La Razón (Custom Credit)

La próxima plataforma de Nintendo no necesita mucha presentación. NES es una videoconsola de ocho bits perteneciente a la tercera generación. Fue lanzada por Nintendo en Norteamérica, Europa y Australia entre 1985 y 1987. Fue, con mucho, la consola más popular de su tiempo, vendiendo más de 60 millones de unidades. NES se comercializó originalmente como Family Computer, o Famicom en Japón, pero se lanzó como NES en Europa.

Tras una serie de éxitos arcade a principios de los años 1980, Nintendo se planteó la producción de una videoconsola a base de cartuchos. Con este precepto, Masayuki Uemura y su equipo “R&D” (Research & Development) se encargaron de diseñar un sistema que fuera menos costoso que sus competidores directos y que, además, tuviera un desempeño técnico superior para evitar rivalidad entre otros sistemas.

Nintendo Game Boy: 1989-2003

Game Boy de 1989. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Otra de las consolas más populares de todos los tiempos es Nintendo Game Boy. Diseñada por el mismo equipo de Game & Watch, combinó las características de la primera videoconsola portátil con cartuchos intercambiables como NES. El resultado es uno de los sistemas de entretenimiento más vendidos de todos los tiempos. Las ventas de Game Boy y Game Boy Color (lanzada en 1998) se estiman en alrededor de 120 millones de unidades.

Lanzada en Japón y América del Norte en 1989, y en Europa un año después, la segunda consola portátil de Nintendo combina características del hardware del NES y de Game & Watch, con una pantalla de matriz de puntos de color verde con dial de contraste ajustable, cinco botones de control, altavoz con volumen ajustable y la salida de conector jack. Hay miles de juegos disponibles para Game Boy, los cuales serían responsables de sus gigantescas ventas. Entre sus primeras obras se encontraban joyas como “Tetris”, “Super Mario Land”, “Alleyway”, “Tennis”, “Qix” o “SolarStriker”.

Super Nintendo Entertainment System (SNES): 1990-1998

SuperNES de 1990. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Super Nintendo Entertainment System, también conocida como Super Nintendo y llamada Super Famicom en Japón, es la segunda gran consola doméstica de Nintendo. También fue un éxito, a pesar de enfrentarse, ahora sí, a una dura competencia con Sega Mega Drive. La máquina del erizo llegó antes al mercado, pero la irrupción de Mario y sus compañeros logró que al final la gama de juegos de Nintendo fuera lo que la llevara a convertirse en la consola más vendida de la era de los 16 bits, con casi 50 millones de unidades en todo el mundo.

Nintendo produjo tantas versiones diferentes de la consola como mercados a los que se vendía. Para luchar contra la importación de cartuchos también codificó los contenidos de tal manera que no era posible jugar juegos de un país en una consola de otro. Dejó de producirse en el año 1999 (2003 en Japón) y más tarde, fue relanzada (virtual) a través de Wii en 2006, Wii U en 2013, Nintendo 3DS (solo la versión New) en 2016 y Nintendo Switch en 2019.

Virtual Boy: 1995-1996

Virtual Boy de 1995. FOTO: La Razón (Custom Credit)

El siguiente paso del fabricante se puede considerar un sonoro fracaso. Aunque ahora lo observamos con cierta simpatía, Virtual Boy es una consola de videojuegos portátil de sobremesa de 32 bits desarrollada y fabricada por Nintendo como el precursor de la realidad virtual en el hogar. Lanzada en 1995, se comercializó como la primera consola capaz de mostrar gráficos estereoscópicos “3D”.

La propuesta obligaba al jugador a usar la consola con la pantalla montada en la cabeza, que se colocaba en una especie de visor monocromático rojo con fondo negro. Los juegos utilizaban un efecto de paralaje para crear la ilusión de profundidad. Por desgracia, en lugar de ofrecer una experiencia inmersiva, la gran mayoría de usuarios terminaban con mareos, vómitos y malestar. Su vida útil se puede medir en meses y nunca ha salido de Japón y Estados Unidos. Nintendo dejó de distribuirla en 1996 con un catálogo de algo menos de 25 juegos.

Nintendo 64 (N64) - 1996-2003

Nintendo 64 de 1996. FOTO: La Razón (Custom Credit)

N64 recibe su nombre de la CPU de 64 bits que empleaba. Desarrollada para suceder a Super Nintendo. Fue la primera consola concebida para dar el salto del 2D al 3D. Compitió en el mercado de la quinta generación con Saturn de Sega y PlayStation de Sony, esta última creada a partir de diseños descartados previamente por Nintendo.

El soporte de almacenamiento de los juegos se mantuvo en forma de cartuchos, la mayoría de ellos con memoria interna. El uso de este tipo de almacenamiento supuso una seria desventaja comercial frente a sus competidores que ya empleaban el CD-ROM. Pero pasará a la historia como una fantástica consola a la que se puede atribuir éxitos como “Super Mario 64″, “The Legend of Zelda: Ocarina of Time” y “Goldeneye 007″, algunos considerados como los mejores títulos de la empresa. Se estiman unas ventas cercanas a los 33 millones de unidades vendidas.

Nintendo GameCube - 2001-2007

GameCube de 2001. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Nintendo recurrió al formato de disco óptico para GameCube, pero se enfrentó a la dura competencia de Sony PlayStation 2, Microsoft Xbox y Sega Dreamcast. Los avances del juego se podían guardar en tarjetas de memoria, con tamaños de 4 MB a 64 MB, el controlador se rediseñó, pero no pudieron evitar que fuera otro gran fracaso.

Nintendo, por primera vez, adopta un formato óptico propio, el Nintendo Optical Disc. El nombre «GameCube» se debe a que el sistema tiene la forma parecida a la de un cubo. Es además la primera consola de Nintendo que no cuenta en su fecha de lanzamiento con un juego de Mario. Tanto el fontanero bigotudo como Zelda, tuvieron presencia en GameCube y de algún modo ayudaron a sostener la consola en el mercado, aunque evaporando su éxito inicial dejó de producirse en 2008.

Game Boy Advance: 2001-2008

GameBoy Advance de 2001. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Nintendo decidió retornar sus cauces habituales con el regreso de Game Boy, pero con un modelo más potente, mejores gráficos y una gama más amplia de colores a disposición de los desarrolladores. A diferencia de los anteriores modelos que mantenían la forma vertical como característica de diseño, Game Boy Advance, diseñada por el francés Gwénaël Nicolas y su estudio Curiosity, optaron por configurar el dispositivo de forma horizontal con los botones a los lados.

El modelo original no tenía pantalla con iluminación, lo que fue solucionado con la Game Boy Advance SP, un rediseño de la consola que incluía algunas mejoras como la citada iluminación de pantalla y el uso de baterías de litio. Finalmente sufrió dos últimos rediseños en el 2005, una versión de la SP con pantalla retroiluminada y la Game Boy Micro. Game Boy Advance además, puede presumir de un extenso catálogo de juegos comercializados desde 2001 a 2020. Se pueden enumerar grandes títulos de todos los géneros para esta consola como “Resident Evil 2″ y “Grand Theft Auto 3″ o “Metal Slug Advance”. A lo largo de su ciclo comercial logró vender algo más de 81 millones de unidades.

Nintendo DS: 2004-2014

NintendoDS de 2004. FOTO: La Razón (Custom Credit)

A pesar de impulsar nuevos diseños para Game Boy Advance, Nintendo decidió actualizar su parque de hardware portátil con el lanzamiento de DS. Es importante destacar que introdujo una nueva e innovadora configuración de pantalla dual que evoluciona directamente de Game & Watch original. La pantalla inferior presenta una pantalla táctil y podía usarse para controlar los juegos, mientras que la parte superior se limita a una pantalla LCD de visualización de las acciones.

Su principal rival era la PSP de Sony, que era mucho rival, pero gracias a la retrocompatibilidad con juegos de Game Boy Advance y algunos modelos con mejor rendimiento y características, la línea se convirtió en la serie de consolas de juegos portátiles más vendida de la historia, con 155 millones de unidades vendidas entre la versión original y el resto de configuraciones posteriores.

Nintendo Wii: (2006-2013)

Wii de 2006. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Wii supuso la puerta de entrada de Nintendo a la séptima generación de consolas, enfrentándose, además, a una terrible y agresiva competencia de Sony con PlayStation 3 y Microsoft con Xbox 360. Pero fue capaz de entregar lo que sus clientes demandaban y lideró las listas de ventas durante muchos meses. La videoconsola fue revolucionaria en varios aspectos y marcó el comienzo de una nueva era gracias al uso que daba al Wii Remote, el cual puede usarse como un dispositivo con el que se puede mover o apuntar, además de detectar movimientos en un plano tridimensional.

Otra de sus peculiaridades era el servicio WiiConnect24, que permitía recibir mensajes y actualizaciones a través de Internet en modo de espera. Adicionalmente, la consola podía sincronizarse con Nintendo DS, lo cual permitía que Wii aprovechase la pantalla táctil de Nintendo DS como mando alternativo. Su carácter netamente familiar y lanzamientos acordes a esta política, le han servido para mantenerse como la máquina más popular durante bastante tiempo. Vendió alrededor de 101 millones de consolas.

Nintendo 3DS: (2011) -

Nintendo 3DS de 2011. FOTO: La Razón (Custom Credit)

El fracaso de Virtual Boy no fue impedimento para que el fabricante japonés continuara experimentando con su concepto de tridimensionalidad. Con 3DS, Nintendo ideó una pantalla 3D superior plegable para su dispositivo, aunque a diferencia de la tecnología de imagen similar en los televisores y similares, no requería de gafas especiales. Los resultados no eran especialmente funcionales y la mayoría de usuarios no terminó de encajar con la pantalla 3D, pero eso no impidió que se vendiera como los churros. Desde entonces, ha tenido actualizaciones en forma de un modelo más grande y versiones mejoradas. También se produjo una versión solo en 2D para los más pequeños, que por indicación médica no pueden utilizar la pantalla original propuesta por Nintendo. 77 millones de unidades se vendieron de este sistema, que, para ser portátil, no está nada mal.

Nintendo Wii U: (2012-2016)

Wii U de 2012. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Wii U fue la sucesora de Wii y la respuesta de Nintendo a PlayStation 4 y Xbox One. Es la primera consola de Nintendo compatible con gráficos de alta definición y se controla principalmente mediante el Wii U GamePad con pantalla táctil. El sistema es retrocompatible con los juegos de Wii y soporta sus periféricos, como el Wiimote o el Wii Balance Board, incluyendo la tecnología NFC, además es compatible con las figuras y cartas amiibo como accesorio propio. Si bien la recepción inicial de Wii U fue positiva, terminó considerándose un fracaso y vendió poco más de 13 millones de unidades desde su lanzamiento.

NES classic Mini: (2016-2017)

NES Classic Mini de 2017. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Los juegos retro se han vuelto increíblemente populares, y antes de que Nintendo Switch estuviera disponible a principios de 2017, el gigante japonés ayudó a los usuarios a revivir algunos de sus videojuegos iniciales con un diseño reducido de la consola NES original. Presenta 30 de los títulos de Nintendo Entertainment System respetando su diseño original, acompañado de un controlador de estilo realista, pero con un conector HDMI. Nintendo vendió alrededor de 2,3 millones de consolas antes de que se suspendiera en 2017.

Su arquitectura está basada en la emulación de hardware, cuenta con una biblioteca permanente de 30 juegos integrados en su biblioteca, incluyendo algunos títulos de terceros. La consola alberga un nuevo emulador de NES, desarrollado por Nintendo European Research & Development (NERD). Este motor se considera muy superior en soporte visual y de audio en comparación con la emulación de consola virtual oficial de NES en Wii U y Wii.

Nintendo Switch - (2017) -

Nintendo Switch de 2017. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Llegamos a Nintendo Switch. Lanzada en 2017, Nintendo la considera un sistema híbrido. Se puede utilizar como consola sobremesa con la unidad principal insertada en una estación de acoplamiento para conectarla con un televisor. Alternativamente, puede ser extraída de la base y utilizada de forma similar a una tableta a través de su pantalla táctil, o colocada sobre una superficie gracias a su soporte plástico integrado siendo así visible para varios jugadores.

Switch utiliza dos controladores inalámbricos llamados Joy-Con, que incluyen botones y un joystick direccional, así como sensores para la detección de movimiento y retroalimentación táctil de alta definición. Dos Joy-Con pueden conectarse uno a cada lado de la consola para usarse como portátil o ser utilizado individualmente en la mano como el mando Wii, y de esta forma emplearse en obras multijugador locales.

Los juegos para esta consola y otras aplicaciones están disponibles como cartuchos físicos ROM de flash y como distribución digital, además, no utilizan bloqueo de región. Switch compite en el mercado de las videoconsolas con sus contemporáneas PlayStation 5 de Sony y Xbox Series X|S de Microsoft pese a que estas dos siempre están enredadas entre sí. La consola de Nintendo ha colocado más de 107 millones en todo el mundo y se acerca a la poderosa PlayStation 4 con sus 116,9 millones de videoconsolas vendidas alrededor del planeta.

Nintendo Switch (modelo Lite) - (2019). Switch Lite es una variante sin los Joy-cons independientes ni la base que permite conectar la consola a un televisor. En cambio, la unidad está diseñada para una portabilidad completa.

Nintendo Switch (modelo OLED) - (2021). En 2021 Nintendo ofreció una versión mejorada de Switch. El modelo OLED aporta una pantalla mejorada con negros más profundos y colores más exuberantes, mientras que la consola también se percibe más robusta con mejores soluciones de soporte. Es lo último de Nintendo y la mejor versión disponible de Switch.

Super NES Classic Mini - (2017-2018)

SuperNES Classic Mini de 2017. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Después del éxito de la Classic Mini anterior, Nintendo probó de nuevo con la reducción de Super NES en una Classic Edition que también tuvo mucho éxito. Vendió más de 5 millones de unidades y a finales de 2018 dejó de fabricarse. Se produjeron hasta tres versiones diferentes de SNES Classic Edition para respetar las diferentes versiones de SNES original en Japón, América del Norte y Europa. Llevaba preinstalada 21 títulos de Super NES, incluido el primer lanzamiento de “Star Fox 2″ que se canceló en 1995.