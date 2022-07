El primer robot de reparto ya es una realidad en las calles de España

En España, según el informe Cuentas Ecológicas del Transporte, los coches están aparcados el 97 % del tiempo. Es decir, el 97% del tiempo los coches no nos sirven para nada. Con esto en mente, el emprendedor Martin Varsavsky y la especialista en inversiones tecnológicas Yasmine Fage han creado Goggo Network, una empresa que ha desarrollado el primer robot autónomo de reparto. Y estos pequeños vehículos, aún sin nombre, ya han comenzado a circular por las calles de Zaragoza.

El pequeño robot delivery, en total unos 80 por ahora, está destinado a repartir de forma autónoma paquetes a domicilio. Es totalmente eléctrico, alcanza una velocidad máxima de 8 km/h y tiene 3 horas de autonomía. En su interior puede almacenar hasta 87 litros y tiene una capacidad de carga de 20 kg. Gracias a su sistema LIDAR (siglas de light detection and ranging) crean un mapa en 3D del entorno. Así son capaces de detectar objetos (semáforos, señales, otros vehículos, etc.) y también personas (peatones, ciclistas, etc.) y animales. Diferencian entre carretera, calles y carriles bici. Pueden desplazarse en diferentes condiciones climáticas, como niebla, lluvia y nieve.

El sistema de funcionamiento es sencillo. Una vez se el robot recibe el pedido, por ejemplo de hacer la compra en un supermercado, se dirige de forma autónoma al lugar. Se carga el pedido y luego acude al domicilio de quien lo solicitó.

Se trata de un proyecto de enorme envergadura ya que no solo hay que contemplar la parte tecnológica, lo que incluye la privacidad de los datos de los usuarios y su capacidad para desplazarse por la ciudad, por los mismos trayectos que los peatones. También hay un componente administrativo.

Esto ha sido posible gracias a las últimas modificaciones en la Ley de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial que, por primera vez, habla sobre la circulación de vehículos autónomos en España. Allí se señala que los vehículos autónomos también deben cumplir las normas de tráfico y seguridad vial que garanticen la seguridad de los peatones y el entorno por el que circulan. También se establecen las velocidades máximas de cara a garantizar la seguridad de peatón. Indudablemente habrá que acostumbrarse a ver estos pequeños robots circulando por las calles de las capitales, pero es algo inevitable de acuerdo con Fage:” la movilidad de hoy no tiene sentido – afirma la cofundadora de Goggo – Tener uno o dos coches en casa no tiene sentido. Con los vehículos autónomos podemos crear alternativas que den sensación de privacidad y de eficacia al mismo tiempo. Un coche está aparcado el 95% del tiempo, es decir, el 95% del tiempo tu coche no te sirve para nada , por lo que esta experiencia será el futuro. Además si el objetivo es bajar el tráfico, las polución y las emisiones, esto pasa por construir un mundo más productivo y lógico. Llegará un momento en el que tener un coche será como tener un caballo en el pasado”.