¿Criaturas de otros planetas? No, insectos bajo el microscopio

Lo más sorprenderte no es que estas imágenes no tengan que ver con una inteligencia artificial, o que sean parte de una tecnología que ha evolucionado a lo largo de los años como la micrografía. Lo increíble es que se trata de criaturas con las que convivimos a diario, como moscas, gusanos, arañas… Todas forman parte del concurso Mundo Pequeño y aunque parecen criaturas de otro planeta, no son más que nuestros compañeros de planeta.

Mandíbulas y cabeza de araña de mandíbula larga (Metellina sp.). Autor: Geir Drange FOTO: Geir Drange

Una micrografía o fotomicrografía es en términos básicos una imagen tomada con un microscopio o dispositivo similar para obtener una ampliación en detalle de un objeto. La diferencia con la macrografía es que esta técnica amplia como mucho 10 veces el tamaño del objeto, mientras que la microfotografía, al usar microscopios y otros dispositivos, puede alcanzar los 100 aumentos. Esto le permite ir mucho más allá de lo que es visible para nuestros ojos y ha permitido comprender el universo a una escala celular. A continuación, algunos de los ejemplos más extraordinarios de las imágenes del Concurso Small World.

Detalle de un mosquito. Mosquito (Chironomidae diptera). FOTO: Dr. Erick Francisco Mesen

Microfotografía de una hormiga común (Camponotus). FOTO: Dr. Eugenijus Kavaliauskas

El concurso se lleva a cabo desde 1975 y cuenta con un apartado de microfotografía, pero también uno de vídeos.