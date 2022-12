El gadget del sábado: OnePlus Nord 2T, una bestia…de gama media

Desde hace unos pocos años (quizás coincidiendo con la salida de Carl Pei), One Plus ha comenzado a dejar de lado su apuesta por la gama más alta para centrarse en una gama media muy digna (hablamos de precios por debajo de los 500 euros) y a hacer valer una relación calidad/precio valorada por los consumidores. Muestra de ello es la familia Nord y precisamente el OnePlus Nord 2T, uno de los últimos modelos de la casa, va por ese camino. Si llega a destino, es una buena pregunta.

El diseño está claro que no es rompedor, pocos móviles consiguen innovar en este rubro. Y en el Nord 2T lo que primero destaca es su módulo de cámara evidente en la parte trasera. Allí el cristal toma protagonismo, con su lado bueno y su reflejo no tan amable. Si bien aporta un elemento de calidad, la realidad es que también resulta un imán para las huellas aunque no es excesivamente resbaladizo. Aún así una funda es más que recomendable, sobre todo teniendo en cuenta los bordes curvos hacen difícil su agarre.

En lo positivo y siguiendo con los laterales, encontramos allí no solo los controles habituales (volumen y encendido) también uno que en muchas marcas y modelos ha desaparecido: el que permite anular el sonido con solo deslizarlo. Debería incluirse por normativa europea en todos los dispositivos.

Por debajo contamos con el puerto USB-C para carga y conexión con auriculares. En el frontal una pantalla AMOLED con resolución FullHD+, tamaño habitual (6,43 pulgadas) y una tasa de refresco que va justa pero acorde con el precio: 90 Hz. Un detalle interesante es que la pantalla se activa con apenas con dos toques o con solo levantar el teléfono (ambas opciones hay que configurarlas en el menú).

Sensor de huellas y reconocimiento facial, eficientes. Sonido, muy bueno para su sector de precio. Batería, de 4.500 mAh con carga rápida de 80W (en media hora pasa de 0 a 100) también muy rentable. De hecho OnePlus tiene uno de los mejores algoritmos de carga rápida del mercado junto a Realme.

¿Dónde falla? La elección de OnePlus por el procesador Mediatek Dimensity 1300 puede pasarle factura. Funciona muy bien mientras no le exijamos mucho, pero si vamos a jugar videojuegos o demandarle más que mirar contenido en redes, comienza a aumentar la temperatura rápidamente y esto afecta a la batería. El modelo con 8 GB de RAM (€359), por esta razón, va también un poco justo y si podemos aspirar al de 12 GB (€409), va mejor y se nota la diferencia. En cuanto a almacenamiento llega hasta los 256 GB (el modelo con 12 GB de RAM).

En fotografía el Nord 2T apuesta por una lente de 50 MP con el sensor Sony IMX766 como cámara principal. Acompañada de un gran angular de 8 MP y uno más pequeño (para blanco y negro) de 2 MP. El principal se comporta muy bien y si tuviera buena compañía en los otros dos, sería una de las mejores opciones, sino la mejor, en su rango de precio. Pero el Sony de 50 MP tiene que llevar todo el peso y eso lastra a la hora de las imágenes nocturnas o de paisajes. Sí se valora mucho su menú: no hay que trastear mucho para dar con la máxima calidad (HDR) o la opción RAW para trabajar la imagen más tarde.

El frontal es una bestia de 32 MP que lo cambiaríamos por el gran angular de 8 MP para equilibrar. Pero, nuevamente, estamos ante un móvil (disponible en gris y jade) de menos de €360 euros. Su hábitat es muy específico y es fácil, por diseño y materiales, junto a algunas especificaciones, esperar más. Lo bueno es que no engaña, lo que promete, lo cumple.