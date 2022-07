OnePlus 10 T: aún no se presentó, pero ya casi sabemos todo de este nuevo smartphone

El 3 de agosto será la próxima gran velada para One Plus, cuando presentará al público su nuevo buque insignia: el OnePlus 10T. Eso en la teoría porque en la practica el fabricante, considerado uno de los tres más fiables del mercado, ya ha comenzado a dejar migas de pan para que sigamos el rastro de este teléfono.

Haciendo un recopilatorio de las últimas novedades, aparte del propio diseño que OnePlus compartió con la web The Verge, hay otras “filtraciones”. Una de las más potentes es la memoria RAM que tendrá el teléfono, que pasarán de los 12 GB de la versión anterior a los 16 GB, una cifra que lo pone muy arriba en el sector de gama alta. Pero no se trata de un capricho, de a ver quién tiene el RAM más grande. La memoria RAM, básicamente, es la que gestiona de forma rápida y a corto plazo, todo lo que estemos usando en el dispositivo. No almacena a largo plazo: se supone que cuando apagamos el teléfono, la RAM “vuelve a cero”. Tener un procesador de los más avanzados y poca memoria RAM es tener un F1 con ruedas de bicicleta. Y aquí está la clave. El OnePlus 10T llevará el nuevo Snapdragon 8 Plus Gen 1 de Qualcomm, un chip muy potente. Sin una buena memoria, el chip no puede trabajar de modo adecuado y todos los procesos se ralentizan. Con 16 GB de memoria RAM podremos tener más de 30 apps abiertas simultáneamente y jugar entre ellas sin problema.

Claro que esto consume mucha batería… Pues en OnePlus han pensado (y filtrado) también cómo han resuelto este tema. Primero habrá una carga rápida de 150 W, como la que ya tiene el OnePlus 10R, para una batería de 4.800 mAh… lo mínimo actualmente para este tipo de teléfono. Pero hay otro aspecto: si usamos muchas aplicaciones o si le exigimos al teléfono que responda ante videojuegos, corremos el peligro de que se caliente el dispositivo. De acuerdo con OnePlus, el 10T tendrá una cámara de vapor de criovelocidad con 8 canales de disipación que ofrece hasta el doble de capacidad de disipación que las cámaras de vapor tradicionales de los smartphones. Además el 10T utiliza grafito 3D, que ofrece una disipación de calor un 50% mayor al grafito normal, y una lámina de cobre para proporcionar un rendimiento mejorado. ¿Significa esto que estará destinado a gamers? Podría ser, pero no de forma exclusiva. Eso sí, algunos aspectos más, hablan de esta orientación de la compañía china. Por ejemplo, la tasa de refresco llega a los 120 Hz. Cuenta con un motor de juegos con estabilizador de fotogramas, la respuesta al tacto es de 1.000 Hz (se actualiza 1.000 veces por segundo).

El dispositivo tendrá una pantalla Full HD+ AMOLED de 6,7 pulgadas, estará disponible en verde y negro y no contará con las muy fiables cámaras Hasselblad que llevaban los modelos anteriores. La jugada tenía el objetivo de hacer su precio más competitivo, aunque no sabemos cómo puede afectar al apartado fotográfico aún. Lo que sí sabemos es que tiene una cámara trasera triple (sensor Sony IMX766 de 50 MP), un ultra gran angular que oscilaría entre lo 8 y los 16 MP y un macro de 2 MP (el habitual). La cámara frontal, por su parte, también se discute: 16 o 32 MP. Este es quizás el apartado que más nos apetece ver, ya que Hasselblad es una garantía de calidad fotográfica y perderla puede traer consecuencias.