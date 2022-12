El CEO de Nothing hace un review del iPhone 14 Pro

No es nada frecuente que el CEO de una compañía telefónica se preste a hacer una reseña sobre un producto de la competencia. Y menos aún si resulta ser bastante honesta. Pese a ello eso es exactamente lo que sucedió con Carl Pei, el fundador de Nothing y cofundador de OnePlus. Pei protagonizó un vídeo en el que señala haber utilizado el iPhone 14 Pro. Y lo compara con el Nothing Phone (1) .

En el vídeo, de unos 10 minutos, se puede ver cómo Pei se sorprende de la propuesta inicialmente, pero luego la acepta, confesando que durante años fue fan de los teléfonos de Apple. Pei utilizó el iPhone durante una semana no como su teléfono principal, sino como secundario, lo cual podría explicar una reseña en la que no se profundiza tanto en aspectos como el sonido, la memoria o la batería. Pero sí destacan algunos de sus comentarios.

Respecto al diseño, por ejemplo, explica que no ha variado mucho en los últimos años y que destaca que el Notch Dinámico es una variación interesante pero que luego de un tiempo no tiene un peso determinante en cómo se interactúa con el dispositivo. También afirma que puede llegar a entender que muchos digan que el Nothing Phone se parece en algunos aspectos al Iphone, pero que es algo que le molesta. De hecho confiesa que le preguntó a su equipo de diseño si no pensaban que había similitudes. “En el frontal, en la pantalla – explica Pei comparando ambos móviles –, vemos un teléfono normal como todos los que se diseñan actualmente. En la parte trasera no tienen nada que ver. Solo en los marcos laterales se pueden ver algunas similitudes”.

Luego se centra en los precios. El iPhone cuesta unos €1.100 mientras que el Nothing Phone no pasa de los €500. “Es muy difícil comparar ambos modelos – añade Pei en el vídeo – debido a la diferencia de precios y ciertas especificaciones. Pero si lo que buscamos es una buena cámara, el iPhone 14 Pro es uno de los mejores”.

En lo que a materiales y construcción respecta, el BOM (Bill of Materials o Cuenta de Materiales) de un iPhone 14 Pro es de €500 euros , lo que significa que producirlo cuesta un 46% de su precio de venta (obviamente hay que sumarle distribución, I+D… solo hablamos de materiales y ensamblado). “En comparación, el Nothing Phone (1) cuesta unos €360 – señala Pei – y si a hace le sumamos los canales de distribución, la logística y los contratos con partners, el margen de ganancia es casi cero. Lo que para nosotros está bien ya que creo que con este primer teléfono compramos una entrada para el mundo de los smartphones”.

En cuanto a procesamiento, asegura que el iPhone 14 Pro es muy rápido y no le sorprende teniendo en cuenta el procesador, pero que es difícil encontrar actualmente un teléfono que no haga más o menos lo que todos esperamos de él. La diferencia es la cámara.

“No necesito saber los megapixels de una cámara, ni la velocidad de obturación o la apertura – añade Pei –, lo que necesito es confiar en la cámara. Y en ese sentido creo que el iPhone 14 tiene uno de los mejores sistemas de cámaras del mercado”. Si tenemos en cuenta que el Nothing Phone es un dispositivo Android y el de Apple se basa en su propio sistema operativo, el duelo entre iOS y Android era obvio. “Durante años fui fanático de iOS –confiesa Pei – . Pensaba que era mucho mejor que Android. Pero ahora, quizás porque me estoy volviendo mayor, iOS 16 no me gusta tanto, es muy rígido. Mi favorito fue el iOS 7. Si tuviera que elegir uno de los mejores teléfonos del mercado, elegiría el iPhone…pero si quisiera algo distinto (risas) apostaría por el Nothing Phone (1) ”.