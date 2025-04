Así se crean, desde cero, los esquíes que se usan en los campeonatos del mundo

Cómo hemos cambiado, diría la canción. Desde aquellos primeros esquíes, usados en Rusia casi 10.000 años atrás, hechos con tablas de madera y recubiertos con piel animal, hasta los actuales de fibra de carbono y decenas de capas… cómo hemos cambiado. Y, lo interesante es qué ocurrirá en el futuro.

Para comprender hacia dónde hablamos con Lucas Pinheiro Braathen, campeón del mundo de Slalom en 2023 y uno de los responsables de los esquíes de la gama Redster, de Atomic. Estos nuevos esquís Redster cuentan con la avanzada tecnología Revoshock de Atomic, un sistema de suspensión integrado que absorbe las vibraciones de baches e irregularidades y permite un deslizamiento estable y preciso, incluso a máxima velocidad.

A esto hay que sumarle que Pinheiro Braathen también propuso realizar inserciones Carbon Boost bajo el talón: es un elemento que le añaden rigidez en la zona posterior para reaccionar más rápido tras giros cerrados, como es el caso del slalom.

Lo interesante es que estos esquíes también tienen un elemento nostálgico: un núcleo de madera Power Woodcore hecho con fresno y álamo, lo que combina resistencia, durabilidad y flexibilidad.

Pero el proceso ha sido largo. Durante tres años, los ingenieros de Atomic trabajaron en esta nueva generación aprovechando que Pinheiro Braathen (de origen brasileño, pero parte del equipo noruego de esquí) se tomó un año sabático para pasar del equipo escandinavo al sudamericano. Tiempo que usó, en parte, para imaginar el mejor esquí posible. Tanto para competición como recreativo…

“La gran diferencia es que los esquís de competición están hechos con un equilibrio muy preciso – nos explica Pinheiro Braathen por correo electrónico -. Requiere más dedicación y más compromiso en tu esquí para que las habilidades brillen, pero también están hechos con la capacidad de obtener una velocidad máxima significativamente mayor si eres capaz de manejarlos y de hacer uso de los grandes, y a la vez exigentes, materiales en los esquís. Mientras que el esquí comercial es un poco más permisivo y tiene un rango de equilibrio mayor, es un esquí que puedes usar en varios tipos de condiciones y es muy divertido esquiar sin importar dónde estés”.

Experimentar con nuevos materiales, combinarlos y someterlos a pruebas, dentro y fuera del laboratorio, es una tarea muy compleja que abarca desde que llega la primera versión hasta que se consigue el esquí definitivo. Y en todo este proceso estuvo involucrado Pinheiro Braathen.

Lucas Pinheiro Braathen evaluando los diferentes prototipos. Atomic Atomic

“Cada proceso de desarrollo es diferente – confirma este “profesional de la nieve” -, pero en esencia, se trata de marcar un objetivo para la funcionalidad del esquí. Tal vez sea para distancias más cortas o más largas entre las puertas, o bien para condiciones más heladas, más secas… Entonces empezarías con este objetivo e intentarías diseñar una idea y un esquí junto con los ingenieros y el jefe de desarrollo en la fábrica. Luego intentamos hacer esas diferencias en la producción y luego estos esquís me serían entregados para probarlos en un día que sirva para el tipo de condiciones en las que estamos tratando de hacer que un esquí rinda mejor”.

Una vez hecho esto, el equipo de diseño adapta cada esquí a las características del deportista, teniendo en cuenta no solo factores como la altura o el peso, sino también la disciplina, su estilo y sus preferencias. El último paso es probarlo y compararlo con otras ediciones de los esquíes para ver si responde a los parámetros que buscan. Así… ¿Cuál sería el esquí perfecto para Pinheiro Braathen, teniendo en cuenta su forma de esquiar?

“El esquí perfecto para mí es aquel que me permita divertirme, pero también realizar las correcciones necesarias mientras se equilibra con fuerza y potencia – concluye Pinheiro Braathen-. En las carreras de esquí de la Copa del Mundo se tratan de fusionar esos márgenes y esas centésimas de segundo en las que tienes que estar en la línea, así que estoy buscando un esquí que pueda ayudarme en esas situaciones en las que tal vez me he pasado un poco de la línea y tengo que corregir mi camino y hacer esos ajustes, y luego quiero, aun en el mismo esquí, ser capaz de perseguir velocidad máxima y alcanzar esa increíble aceleración desde la puerta de salida”.