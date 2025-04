Así era el primer vídeo de la historia que se subió a YouTube

Hace veinte años, YouTube era solo una idea sencilla: compartir vídeos caseros con el mundo. Hoy, se ha transformado en una de las plataformas más influyentes del planeta, cambiando la forma en que consumimos entretenimiento, aprendemos, trabajamos e incluso hacemos historia. De aquel primer vídeo grabado en un zoológico a convertirse en un gigante con miles de millones de usuarios, YouTube ha evolucionado hasta ser un motor cultural, económico y social indispensable.

Un 23 de abril de 2005, hace ya dos décadas, se subía a YouTube el primer vídeo de su historia: "Me at the zoo" ("Yo en el zoológico"). El protagonista era Jawed Karim, uno de los cofundadores de la plataforma, quien en apenas 18 segundos dio inicio a una nueva era en Internet.

El breve clip fue grabado en el zoológico de San Diego, California. En él, Karim aparece frente a unos elefantes y, de manera casual, comenta lo "geniales" que son estos animales, destacando lo largas que son sus trompas. Sin efectos especiales ni edición profesional, "Me at the zoo" marcó el comienzo de una revolución digital: el acceso global al vídeo en línea.

El estilo informal y la naturalidad del video capturaron el espíritu inicial de YouTube: un espacio para compartir momentos cotidianos. Lo que comenzó como una simple grabación terminó sentando las bases de una plataforma que hoy cuenta con más de 2.700 millones de usuarios activos en todo el mundo.

Actualmente, "Me at the zoo" es considerado una pieza histórica de la cultura de Internet, y sigue disponible para ver en el canal original de Karim, acumulando millones de visualizaciones y comentarios de usuarios que celebran su significado.