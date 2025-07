Esta app te alerta de la presencia del mosquito tigre y otras especies que transmiten el dengue y otras enfermedades.

Los mosquitos no son solo molestos, sino también peligrosos. No en general -hay más de 3.500 especies en el mundo-, pero algunas de ellas pueden transmitir patógenos que provocan enfermedades como la malaria, el dengue, la chikungunya, fiebre del Nilo Occidental o el Zika. Es el caso, en España, de especies invasoras como el mosquito tigre, responsable, por ejemplo, de que se hayan producido casos de dengue en España en los últimos años. Esta especie se introdujo en la península en 2004 y desde entonces no ha dejado de expandirse.

Para controlar la proliferación del mosquito tigre y otras especies no autóctonas en España, especialmente en los meses de verano, en los que el calor favorece la presencia de estos insectos, existe desde hace más de una década un proyecto de ciencia ciudadana, encabezado por el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), que cuenta con una útil app, Mosquito Alert, disponible tanto para Android como iOS.

Mosquito Alert se presenta como la red de vigilancia de mosquitos más grande del mundo y permite a los usuarios contribuir al estudio y seguimiento de mosquitos invasores y de interés epidemiológico. Con la app se pueden notificar picaduras, la presencia de mosquitos y sus lugares de cría.

Con esta información, que es validada por un equipo internacional de entomólogos expertos, Mosquito Alert elabora un mapa interactivo que puede consultarse en la app. Además, desde el pasado mes de mayo, Mosquito Alert utiliza una inteligencia artificial denominada AIMA que se encarga de identificar las especies que aparecen en las fotos que suben los usuarios.

La comprobación que realiza AIMA no sustituye a la de los entomólogos, sino que la complementa. Ahora, para que un mosquito pueda ser identificado, en la foto que envíes debe poder apreciarse el patrón del tórax del insecto, que es lo que permite distinguir unas especies de otras. Una foto, por ejemplo, del mosquito desde un lateral no es suficiente para saber de qué especie se trata.

El proyecto está centrado en la detección y control de cinco especies diferentes de mosquitos: el mosquito tigre (Aedes albopictus), mosquito de la fiebre amarilla (Aedes aegypti), mosquito del Japón (Aedes japonicus), mosquito de Corea (Aedes koreicus) y el mosquito común (Culex pipiens). La información que refleja Mosquito Alert, además de ser útil para los usuarios, permite a las autoridades establecer cuáles son las zonas de riesgo y activar campañas de control y prevención.