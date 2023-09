Así es la explosión de una mina desde dentro del Humvee que pasa sobre ella.

Un grupo de soldados de la Brigada de Infantería Motorizada 59 del Ejército de Ucraniasobrevivió a la explosión de una mina sobre la que rodó el todoterreno militar Humvee en el que se desplazaban. Un vídeo publicado por el periodista ucraniano Yuriy Butusov, quien viajaba con los soldados, muestra el estallido dentro del vehículo.

La secuencia forma parte de un reportaje del periodista acompañando a la Brigada de Infantería Motorizada 59 en el frente de batalla y se produjo durante un combate contra las fuerzas del Ejército ruso.

El momento de la explosión está registrado desde una cámara situada en el salpicadero del vehículo militar y antes de ella se puede ver cómo, durante una maniobra de reagrupación de los efectivos de la brigada, los soldados ucranianos intercambian disparos con los rusos. Instantes después, el Humvee se detiene para dejar salir a 3 de los 6 ocupantes, entre ellos Butusov, mientras el copiloto del vehículo les ordena abandonar el vehículo y buscar cobertura. Junto a él, quedan en el Humvee el conductor y un tercer soldado de pie para hacer fuego con la ametralladora del vehículo a través de la abertura de la torreta.

Segundos después de ponerse en marcha es cuando el vehículo rueda sobre la mina y se produce la explosión. Una llamarada llena la cabina durante unos instantes, tras lo que el todoterreno se llena de humo y restos provocados por el estallido. Los tres tripulantes abandonan inmediatamente el Humvee sin que hubiera que lamentar ninguna baja gracias a su blindaje.

Insane footage from inside a Ukrainian HMMWV during combat. Thank you to the American people! Your Humvees save the lives of our soldiers.



🎥59th Motorized Infantry Brigade pic.twitter.com/dQw6JhJU5J