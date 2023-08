El vídeo en el que abaten a un soldado ruso a la carrera con un misil antitanque Stugna-P

Un vídeo que muestra el momento en el que un solado ruso es alcanzado por un misil antitanque Stugna-P se ha hecho viral en las últimas horas. La secuencia, que dura 21 segundos, muestra la grabación realizada desde un dron en la que el misil redirige su trayectoria en varias ocasiones hasta el momento en el que el impacta contra la víctima que se encontraba corriendo por campo abierto en un lugar sin determinar del frente de Ucrania.

La grabación, que muestra como marca de tiempo el pasado 24 de mayo a las 17:10 horas, fue publicada online por la cuenta @AlexBondODUA que se define como “voluntario ucraniano” y aseguró que la acción mostraba la “alta profesionalidad del operador”. En un comentario posterior sobre la relación coste beneficio de emplear un arma antitanque para matar a un solo soldado, señalaba que estaba “de acuerdo en que no es rentable, pero los chicos dijeron que valió la pena. No puedo entrar en detalles.”

