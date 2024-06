Así es el nuevo tanque Leopard 2 A-RC 3.0: torreta no tripulada, defensas antidrones y lanzador de misiles.

Eurosatory, la feria de defensa y seguridad que esta semana está teniendo lugar en París, ha sido el escenario elegido por KNDS para presentar una nueva variante del tanque Leopard 2. Se trata del MBT, tanque de batalla principal por sus siglas en inglés, Leopard 2 A-RC 3.0 que incorpora una torreta no tripulada que puede estar armada con un cañón de 140 mm, entre otras opciones, una estación de armas remota armada con un cañón de 30 mm, específicamente diseñada para enfrentar drones, y un lanzador emergente de misiles guiados antitanque. Es notablemente más ligero que las variantes actuales del Leopard 2 y, según el fabricante KNDS, cualquiera de ellas puede actualizarse al nuevo estándar A-RC 3.0.

La nueva torreta sigue un diseño modular que permite equiparla tanto con cañones ya existentes de 120 mm como con tipos futuros de 130 mm y 140 mm. Dado que su torreta no tiene tripulación, el Leopard 2 A-RC 3.0 utilizará un cargador automático para alimentar la munición en cualquier tipo de cañón principal que esté instalado. KNDS dice que el vehículo podrá disparar tres rondas en 10 segundos. El sistema de almacenamiento de municiones es modular para adaptarse a las diferentes opciones de calibre.

Los Leopard 2 existentes, con un cargador dedicado, necesitan de una tripulación de 4 personas. La nueva variante solo necesita 3 para operar el tanque, todos ellos situados juntos en un compartimento del casco, lo que según KNDS reduce su vulnerabilidad en un 30%.

Leopard 2 A-RC 3.0. KNDS.

La torreta no tripulada también es más plana que las tripuladas utilizadas en las variantes actuales del Leopard 2, lo que le da al A-RC 3.0 un perfil más bajo que no se ve afectado por la inclusión del lanzador de misiles guiados antitanque emergente que se almacena en el casco cuando no está en uso. KNDS dice que el lanzador puede acomodar varios tipos de misiles de línea de visión y fuera de la línea de visión.

La nueva estación de armas remota con el cañón de 30 mm es consecuencia de las lecciones que está dejando la guerra en Ucrania y la vulnerabilidad de los tanques frente a ataques con drones kamikaze altamente maniobrables e incorpora también lanzadores de granadas de humo. El Leopard 2 A-RC 3.0 cuenta también con un sistema de protección activa instalado en la torreta, similar al Trophy israelí. Este utiliza una serie de pequeños radares que detectan las amenazas entrantes, como misiles guiados antitanque u otros tipos de armas antiblindaje, y lanzadores con munición para interceptarlas.

Sistema de protección activa del Leopard 2 A-RC 3.0. KNDS.

Las imágenes que KNDS ha mostrado del Leopard 2 A-RC 3.0 también lo muestran equipado con armadura reactiva explosiva en la parte delantera y en los laterales del casco. Su peso, dependiendo de la configuración, puede ser de tan solo 60 toneladas, 12 menos que la variante A7+, una de las más avanzadas actualmente. Esto le permite una mejor movilidad y transportabilidad, y más eficiencia con el combustible.

'KNDS evalúa el Leopard 2 A-RC 3.0 no solo como una solución puente hasta la introducción del próximo sistema de combate terrestre de generación MGCS, sino también como un precursor tecnológico decisivo para el MGCS', ha señalado la compañía en un comunicado. Esto es el programa Main Ground Combat System o Sistema Principal de Combate Terrestre, una iniciativa conjunta entre Francia y Alemania para desarrollar un sistema de combate terrestre de próxima generación. Este programa tiene como objetivo reemplazar los tanques de batalla principales actuales, como el Leopard 2 alemán y el Leclerc francés, con una nueva familia de vehículos avanzados que integran tecnología moderna y capacidades mejoradas.