Así puedes configurar tu móvil para evitar que escuche tus conversaciones.

Aunque hace años se solía tratar como una exageración o un mito, la experiencia ha demostrado a muchos usuarios que sucede. Uno habla por primera vez de un tema y poco después el móvil le muestra anuncios relacionados con el mismo. Es cierto que las fuentes a través de las cuales se segmenta la publicidad son variadas e incluyen otros aspectos como los sitios web que se visitan o la ubicación, pero Google, Android e iOS ofrecen opciones para desactivar este comportamiento. Veamos cómo hacerlo.

Cómo evitar que Google te escuche

Google permite al usuario desactivar desde la configuración de su cuenta el registro de lo que escucha el teléfono. Este ajuste afecta no solo a los móviles Android, sino a cualquier dispositivo en el que se use una cuenta Google. El proceso, tanto si se realiza desde el móvil como desde el navegador de un ordenador, sigue los mismos pasos:

Toca/haz clic en tu imagen de perfil desde una app de Google.

desde una app de Google. Selecciona Gestionar tu cuenta de Google y después Datos y privacidad .

y después . Desplázate hasta el apartado Configuración del historial y selecciona Actividad en la web y en aplicaciones .

y selecciona . En el apartado Ajustes secundarios, desactiva la opción Incluir actividad de voz y audio.

Ajustes de Actividad en la web y en aplicaciones de la cuenta Google. Alfredo Biurrun.

Cómo desactivar el permiso de acceso al micrófono en Android

Centrándonos en Android, el sistema operativo de Google también permite retirar el acceso al micrófono a las aplicaciones instaladas en el móvil desde su apartado de permisos. Es frecuente aceptar los que pide una aplicación sin detenerse a valorar si realmente los necesita para su funcionamiento, por lo que se suelen encontrar sorpresas. Desde ese apartado podrás retirárselo a las que ya no uses o consideres que no lo necesitan para su finalidad. Debes seguir estos pasos:

Abre los Ajustes de tu móvil Android y selecciona Privacidad .

de tu móvil Android y selecciona . Desde este menú, puedes desactivar el micrófono para todas las aplicaciones con la opción Acceso al micrófono . Si solo quieres cambiar este parámetro para algunas, toca en Gestor de permisos .

. Si solo quieres cambiar este parámetro para algunas, toca en . Pulsa en Micrófono . Bajo el nombre, ya se te indica cuántas apps de las instaladas tienen acceso al mismo.

. Bajo el nombre, ya se te indica cuántas apps de las instaladas tienen acceso al mismo. Toca en el nombre de la app que quieres gestionar y tendrás tres opciones: Permitir solo mientras se usa la aplicación, Preguntar siempre o No permitir. Elige esta última.

Proceso para retirar el acceso al micrófono de aplicaciones en Android. Alfredo Biurrun.

Cómo desactivar el micrófono en un iPhone