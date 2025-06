Así será el nuevo producto que Nothing presentará el 1 de julio

En el marco del SXSW de Londres (una reunión anual de festivales paralelos de cine, medios interactivos y música), Carl Pei, el CEO de Nothing, confirmó que tanto el Nothing Phone (3) como el Nothing Headphone (1) se lanzarán el 1 de julio. De acuerdo con Pei este producto es otra iniciativa de la compañía para mejorar su incursión en el mercado del audio.

Aunque todavía no hay imágenes oficiales disponibles, los Nothing Headphone (1) serán los primeros auriculares circumaurales (over-ear) de la casa y una categoría de producto “completamente nueva para nosotros a medida que continuamos mejorando el audio en 2025”, afirmó el CEO de Nothing.

Si bien el lanzamiento podría tener lugar el 1 de julio, la misma fecha prevista para el lanzamiento del Phone (3), se rumorea que habrá que esperar un poco más para hacerse con ellos. Y desembolsar cerca de 250 euros.

Interpretación de los Headphone (1) antes de disponer imágenes oficiales JS/Designer JS/Designer

Estos auriculares probablemente sean los primeros resultados de la reciente asociación de Nothing con el especialista británico en audio KEF. Al anunciar la colaboración, Nothing dijo que el objetivo es "explorar nuevas fronteras en innovación de sonido" y llevar experiencias de audio refinadas a una audiencia más amplia.

Teniendo en cuenta los antecedentes de ambos (KEF y Nothing), podemos esperar unos auriculares con una mejor cancelación de ruido, detalles de calidad, colores negros, blancos y rojos, partes transparentes que muestran el interior del dispositivo (de forma real o ficticia) y materiales de calidad…incluyendo cuero o similares.