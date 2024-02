Los usuarios de ChatGPT pueden esperar que la IA fabule algunas respuestas de vez en cuando o que cometa errores al relacionar datos, pero algunos se han llevado una sorpresa notable durante esta noche. ChatGPT comenzó a dar respuestas que eran un auténtico galimatías y que poco tenían que ver con la conversación que quería llevar el usuario. “Sufrió un derrame cerebral”, “se ha vuelto loco”, “divagaba” o “perdía el control” son algunos de los comentarios de usuarios que han contado su experiencia en Reddit, de donde han surgido las primeras informaciones de la situación.

OpenAI reconoció el problema poco después en la página de incidencias de ChatGPT. A los pocos minutos actualizó indicando que había identificado el problema que estaba causando “respuestas inesperadas” de la IA y poco después de las cinco de esta tarde, hora española, informó de que ya estaba solucionado. Lo que no ha hecho ha sido pronunciarse sobre las causas ni la solución.

El problema ha afectado a ChatGPT Plus, la versión de pago de la IA que emplea el modelo de lenguaje GPT-4 en lugar del GPT 3.5 al que se puede acceder con la versión gratuita.

Los ejemplos que han aparecido de los desvaríos de ChatGPT han sido muchos. Un usuario de Reddit le preguntó sobre la familia de músicos Jackson. Lo que comenzaba como una explicación lógica sobre los hermanos Jackson terminaba con frases sin sentido y con palabras inexistentes en inglés. Por ejemplo, al hablar del Jackson más famoso, Michael, explicaba que “schwittendly, el brillo del tourmar en la cresta tiene tanto que ver con el golver de los 'caminos lunares' como con el cambio de seguimiento".

Otro usuario de la misma plataforma le preguntó si era recomendable darle avena integral a su perro, tras lo que devolvió una larga explicación que comenzaba de forma razonable y terminó con un galimatías de frases inconexas entre referencias a una “conversación en profundidad” que quería tener con el usuario.

Preguntado por algo tan aparentemente fácil de responder como ¿qué es una computadora?, ChatGPT dijo “hace esto como el buen trabajo de una red de arte para el país, un ratón de la ciencia, un sorteo fácil de unos pocos tristes y, finalmente, la casa global del arte, en un solo trabajo en el resto total. El desarrollo de todo un mundo real como el del tiempo es la profundidad del ordenador como personaje complejo".

the chatgptsubreddit is filled with people wondering why it started suddenly speaking Spanglish, threatened the user (I’m in the room with you right now, lmao) or started straight up babbling pic.twitter.com/4unzFVAFQd