China presenta un dron de carga con capacidad para transportar hasta 2 toneladas.

El fabricante chino de drones Tengden ha anunciado que una nueva aeronave no tripulada de carga, con una capacidad de alrededor de 2.000 kilogramos, ha llevado a cabo su primer vuelo. Aunque la compañía está dirigiendo este diseño, aún sin nombre, principalmente a operadores comerciales, el nuevo dron tiene claras aplicaciones militares, especialmente para ayudar a suministrar recursos a las fuerzas del Ejército Popular de Liberación, EPL, en ubicaciones remotas.

El exitoso vuelo inaugural del nuevo dron de carga de Tengden, que duró aproximadamente 20 minutos, tuvo lugar este fin de semana en el Aeropuerto General de Zigong Fengming, en la provincia suroccidental de Sichuan, según medios estatales chinos.

El dron tiene una envergadura de 16,1 metros, una altura de 4,6 metros hasta la punta de su cola vertical, y 12 metros cúbicos de espacio interno para la carga. La aeronave de carga no tripulada tiene tren de aterrizaje de tres ruedas y está diseñada para despegar y aterrizar en pistas tradicionales.

No está del todo claro cómo se carga y descarga, pero las imágenes del primer vuelo sugieren que el nuevo dron de Tengden tiene al menos una puerta lateral de apertura relativamente grande en el lado izquierdo de la parte trasera del fuselaje, así como otra más pequeña hacia la parte delantera.

Tengden apenas ha revelado detalles sobre las características del dron más allá de su capacidad de carga útil, tampoco el grado de autonomía que podría tener. La aeronave cuenta con una cúpula blanca en la parte superior del extremo delantero del fuselaje que alberga sistemas para comunicaciones por satélite, lo que le permite conectividad directa más allá de la línea de visión con los controladores.

El nuevo diseño de Tengen se ha hecho público dos meses después de que la Corporación de la Industria de Aviación de China. AVIC, controlada por el estado, presentara su dron de carga HH-100, con una capacidad de carga útil declarada de unos 700 kilogramos. El vuelo inaugural del HH-100, que supuestamente cubrió una distancia de 35 kilómetros, pero cuya duración se desconoce, tuvo lugar el 12 de junio.

AVIC ha dicho que se espera que su aeronave no tripulada de carga pueda volar a una velocidad de crucero de 300 kilómetros por hora, alcanzar una altitud de 5.000 metros y ser capaz de volar 520 kilómetros con una carga completa.

Tengden voló otro dron de carga, el TB-001D Scorpion D, por primera vez en 2022. El Scorpion D de cuatro motores tiene una mayor envergadura que el nuevo diseño, pero es más pequeño en general y su capacidad de carga útil es de alrededor de 1.360 kg. Tengden ha propuesto en el pasado un diseño de dron de carga aún más grande, con motor a reacción y de doble fuselaje. Otras empresas chinas también están trabajando en diseños de drones de carga de mayor tamaño.

'Los fabricantes en la principal nación productora de drones del mundo están probando cargas útiles cada vez más grandes… a medida que China flexibiliza las restricciones del espacio aéreo y otorga incentivos para construir una economía de baja altitud', informa Reuters. 'Su regulador de aviación prevé una industria de 2 billones de yuanes, 279 mil millones de dólares, para 2030, lo que representa un aumento de cuatro veces con respecto a 2023'.

Las empresas chinas ya están llevando a cabo vuelos comerciales de carga no tripulados, incluyendo el uso de drones Feihong-98 o FH-98. El FH-98 es un biplano no tripulado derivado del Yun-5B, que a su vez es un clon del famoso Antonov An-2 soviético que voló por primera vez en 1947 y sigue en servicio en todo el mundo con fines militares y comerciales. La semana pasada surgieron informaciones del primer accidente del FH-98 en la isla de Hainan, China.

China's Feihong-98 (FH-98) (the world's largest unmanned transport drone) crashed in Dongfang, Hainan.



This is FH-98's first reported crash.



It boasts significant capabilities, including a maximum payload of 1.5 tons and a maximum takeoff weight of 5.25 tons. pic.twitter.com/VmOSns98yk