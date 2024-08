PD-2900, el nuevo dron kamikaze chino que emplea camuflaje ruso y tiene un alcance de 2.500 km.

Una compañía china sin identificar ha desvelado un nuevo dron kamikaze, inusualmente grande, provisto de dos motores de gasolina y con similitudes con los Shahed-136 iraníes, que ahora también fabrica Rusia bajo el apelativo Geran, y los Harop de Israel. Según han informado medios chinos, este UAV de largo alcance puede volar durante 12 horas, tiene un alcance de 2.500 kilómetros, una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora y llama la atención por el uso del mismo camuflaje que los cazas rusos de 5ª generación, Su-57.

Videojuegos The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom: Descubre sus mecánicas y los paisajes de Hyrule

La elección de este camuflaje puede obedecer a distintas razones, entre las que se encuentra que puedan estar destinados al Ejército ruso. En 2023, China y Rusia discutieron el desarrollo de modelos de UAV kamikaze con capacidades comparables al Shaheed-136/Geran-2, en términos de alcance y carga útil, y este podría ser el resultado. En cualquier caso, los detalles sobre el PD-2900 son escasos.

China developed a 2-engine Shahed-like kamikaze UAV: PD-2900



Flight duration up to 12 hours, range up to 2500 km, speed of 200 km/h. pic.twitter.com/mvXYDprEyK