Elon Musk explica su plan para llegar a Marte: 5 lanzamientos del cohete gigante Starship en 2 años

Mientras SpaceX continúa a la espera de que la Administración Federal de Aviación de EE. UU., FAA por sus siglas en inglés, autorice el quinto vuelo de prueba del cohete gigante Starship, Elon Musk ha anunciado en X, antes Twitter, los planes para llegar con el cohete a Marte. SpaceX planea lanzar 5 misiones no tripuladas a Marte en 2 años, aprovechando la alineación entre Marte y la Tierra. Esto ocurre cuando la Tierra se sitúa entre Marte y el Sol, un fenómeno conocido como oposición que se produce cada 26 meses aproximadamente, y es el momento en el que la Tierra se encuentra más cerca de Marte.

"Sólo es posible viajar de la Tierra a Marte cada dos años, cuando los planetas están alineados. Esto aumenta la dificultad de la tarea, pero también sirve para inmunizar a Marte de muchos eventos catastróficos en la Tierra", ha afirmado el CEO de SpaceX.

SpaceX plans to launch about five uncrewed Starships to Mars in two years.



If those all land safely, then crewed missions are possible in four years. If we encounter challenges, then the crewed missions will be postponed another two years.



It is only possible to travel from… https://t.co/dzi03Hnyhg