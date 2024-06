SpaceX logra aterrizar el propulsor SuperHeavy del cohete Starship por primera vez

SpaceX ha conseguido este jueves un nuevo hito en la historia de la exploración espacial tras lograr que el propulsor SuperHeavy, una de las dos etapas del megacohete Starship, realice un aterrizaje suave en el mar después de separarse de la nave Starship, la segunda etapa.

Este era uno de los objetivos principales del cuarto vuelo de prueba de Starship, el gigantesco cohete desarrollado por la compañía de Elon Musk que la NASA utilizará para llegar a la Luna con el programa Artemis. Pasados más de 10 minutos del despegue y cuando SuperHeavy ya había logrado su amerizaje, la retransmisión se ha interrumpido durante más de 20 minutos y sin que SpaceX dijera nada al respecto. Pero la señal ha regresado tras la espera y, en el momento de escribir esta noticia, continúa su vuelo sin incidentes.

Super Heavy has splashed down in the Gulf of Mexico pic.twitter.com/hIY3Gkq57k