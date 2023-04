El ente regulador en Reino Unido bloquea la compra de Microsoft a Activision Blizzard.

A pesar de las estimaciones positivas con las que hasta hace unas horas se trabaja en Microsoft, el Tribunal de Competencia del Reino Unido (CMA) ha anunciado su posición contraria a la adquisición de Activision Blizzard en el territorio. Según el ente regulador que opera en Reino Unido, permitir la fusión entre las empresas dañaría gravemente la competencia en el segmento de juego en la nube.

Para la CMA, la compra del editor por la friolera de 68,7 mil millones de dólares, podría "alterar el futuro del mercado en rápido crecimiento de juegos en la nube, lo que conduciría a una menor innovación y menos opciones para los jugadores británicos en los próximos años". La valoración supone un auténtico jarro de agua fría en las oficinas del propietario de Xbox, que hasta hace unas horas continuaba planificando la etapa final de la fusión.

Poco después de publicarse la decisión, los responsables de Microsoft ya anticipan una apelación. En redes sociales, el presidente de la compañía, Brad Smith, asegura que la CMA "rechaza un camino pragmático para abordar los problemas de competencia y desalienta la innovación tecnológica y la inversión en el Reino Unido".

En el comunicado firmado por el propio Smith, también afirma que la compañía ya ha mostrado públicamente su compromiso para llevar videojuegos de franquicias como ‘Call of Duty’ a varios servicios prestados por terceros. Así mismo, insiste que los acuerdos alcanzados por la corporación aseguran el acceso a la franquicia bélica a más de 150 millones de personas, y que la empresa está dispuesta a seguir “medios regulados” para reforzar su compromiso con la competitividad.

We remain fully committed to our acquisition with @ATVI_AB and will appeal today's determination by the CMA. Here's our statement. pic.twitter.com/ylvDP5RUqQ