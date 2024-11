¿Te espía tu freidora de aire? Un estudio afirma que algunas lo hacen

Es difícil innovar en electrodomésticos de cocina, pero las freidoras de aire se han ganado el favor de muchos consumidores en los últimos años. Estos electrodomésticos se distinguen por cocinar usando aire caliente en lugar de aceite, con resultados similares a la fritura tradicional pero de una forma que es percibida como más sana al prescindir de él. Sin embargo, hay otra cara de estos dispositivos que no tiene nada que ver con lo crujiente que salga la comida sino con los tiempos en los que vivimos.

Un nuevo estudio de Which?, organización de consumidores del Reino Unido, ha revelado que hay freidoras de aire que no solo cocinan para ti, sino que también te espían. Según Which?, algunas de las freidoras de aire disponibles en dicho mercado piden permiso a los usuarios para escuchar conversaciones.

Basándose en los resultados de las seis categorías de privacidad que establece la organización - consentimiento, transparencia, seguridad de datos, minimización de datos, rastreadores y eliminación de datos -, encontraron tres productos que conocían la ubicación de sus clientes y pedían permiso para grabar audio en sus teléfonos a través de la app correspondiente al electrodoméstico.

'Nuestra investigación muestra cómo los fabricantes de tecnología inteligente y las empresas con las que trabajan actualmente pueden recolectar datos de los consumidores, aparentemente sin ninguna restricción', ha señalado Which? 'Esto se hace con frecuencia, con poca o ninguna transparencia'.

La aplicación de Xiaomi vinculada a su freidora de aire se conectaba a rastreadores de Facebook, Pangle (la red publicitaria de TikTok for Business) y el gigante tecnológico chino Tencent (dependiendo de la ubicación del usuario). La freidora de aire Aigostar quería saber el sexo y la fecha de nacimiento al configurar una cuenta de propietario, aunque de forma opcional. Tanto las freidoras Aigostar como las Xiaomi enviaron los datos personales de los usuarios a servidores en China, algo que se indicaba en el aviso de privacidad, explica Which?

Un portavoz de Xiaomi ha explicado a Mail Online, sobre las afirmaciones de Wich?, que 'el permiso para grabar audio en la aplicación Xiaomi Home no es aplicable a la Xiaomi Smart Air Fryer, la cual no funciona directamente a través de comandos de voz o video chat'.

El estudio de Which? no solo identifica freidoras de aire que invaden la privacidad del usuario, sino también otros dispositivos como altavoces inteligentes, videoporteros, televisores y lavadoras que están recolectando información y compartiéndola con empresas de datos. Por ejemplo, el Nest de Google pide el nombre completo, correo electrónico, fecha de nacimiento y género.

De acuerdo con la organización de consumidores, LG ha solicitado más datos que cualquier otra marca de lavadoras, pidiendo el nombre del cliente, fecha de nacimiento, correo electrónico, libreta de contactos del teléfono, ubicación precisa y número de teléfono a través de su app para este tipo de productos.

'LG ofrece a los clientes una opción y flexibilidad sobre cómo usar sus productos y electrodomésticos. Todos los productos de LG se pueden utilizar de forma manual sin necesidad de compartir datos personales. Los clientes también tienen la oportunidad de controlar sus dispositivos a través de su teléfono móvil utilizando la aplicación ThinQ de LG', ha afirmado un portavoz de LG a Mirror Online.