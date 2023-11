Estas son las novedades del catálogo de juegos y clásicos de PS Plus para noviembre

El catálogo de juegos PlayStation para noviembre puede presumir de nuevos títulos para PS4, PS5 y grandes clásicos. Liderando el plantel se encuentra ‘Teardown’, ya disponible para todos los suscriptores Extra y Premium. El resto de obras incluidas en el penúltimo mes del año se estrenarán a partir del martes 21 de noviembre. Revisamos todas las novedades, ¿nos acompañas?

Esta es la lista completa de títulos que se añadirán al catálogo Extra y Premium en el mes de noviembre:

‘Teardown’ para PS5; ‘Dragon's Dogma: Dark Arisen’ para PS4; ‘Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost ON’ para PS4; ‘Dead Island: Riptide Definitive Edition’ para PS4; ‘Superliminal' para PS4/PS5; ‘Eiyuden Chronicle: Rising' para PS4/PS5; ‘Nobunaga's Ambition: Taishi’ para PS4; ‘Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz’ para PS4.

‘Teardown’ - PS5

En este juego tipo sandbox el jugador debe planear el robo perfecto resolviendo los problemas de forma creativa, usando la fuerza bruta y cualquier cosa a su alrededor. Este título cuenta con un entorno interactivo que a su vez es totalmente destructible en el que la jugabilidad emergente y la libertad de los jugadores son las principales mecánicas de juego. Derribando muros con explosivos o vehículos para crear atajos que nadie podría imaginar jamás, apilando objetos, construyendo estructuras o usando objetos flotantes a favor, el jugador deberá tomarse el tiempo que necesite para abrirse camino en cada nivel, ejecutar el robo y fugarse de manera arriesgada sin que le pillen.

‘Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost ON’ - PS4

Adaptación de la versión arcade de 2016 de ‘Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost’. Se trata de un título de acción y combate 2 contra 2 en el que el jugador controla Mobile Suits de una gran variedad de títulos de ‘Gundam’. Se puede jugar con los 183 Suits de 36 títulos en la versión arcade, además de 2 Suits adicionales que no habían aparecido antes.

Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost ON. PlayStation

‘Dead Island: Riptide Definitive Edition’ - PS4

En esta entrega de la saga RPG de acción y terror, el jugador se verá atrapado en medio de un brote zombi en la isla tropical de Banoi y tendrá la supervivencia como única prioridad. Con un atractivo combate cuerpo a cuerpo y un modo cooperativo para cuatro jugadores basado en la historia en un extenso mundo abierto a la espera de ser explorado, el jugador deberá sobrevivir como sea. Esta entrega incluye todos los DLC publicados anteriormente.

‘Superliminal’ - PS4/PS5

Un juego de rompecabezas en primera persona basado en la perspectiva y las ilusiones ópticas. Los jugadores se enfrentan a puzles imposibles en los que tendrán que pensar de forma muy diferente y esperar que ocurra lo más inesperado. La experiencia transcurre en un mundo sutil, con una trama narrada con intriga y repleto de cosas muy muy extrañas, un sueño donde la percepción se hace realidad.

‘Dragon's Dogma: Dark Arisen’ - PS4

Estamos ante el respetado videojuego de rol de acción que aúna un sofisticado sistema de combate con la libertad de explorar el mundo abierto de Gransys. Aquí el jugador puede elegir entre nueve clases diferentes y emprender su aventura junto a tres compañeros controlados por la IA, los llamados "peones", utilizando habilidades y ataques mágicos para derrotar a monstruos legendarios o subirse a ellos para luchar cuerpo a cuerpo. Una entrega imprescindible que para colmo incluye todos los DLC (paquetes de contenido) de pago publicados anteriormente.

Catálogo de clásicos (Premium)

Finalizamos el repaso con los títulos clásicos que llegarán este mes para los suscriptores de PlayStation Plus Premium. Se trata de un total de 5 videojuegos: ‘Grandia’ para PS1; ‘Jet Moto' para PS1; ‘Up’ para PSP; ‘Klonoa Phantasy Reverie Series’ para PS4/PS5 y ‘PaRappa the Rapper 2’ para PS4.